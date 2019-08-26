Меркель анонсувала проведення саміту Нормандської четвірки у Парижі



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Канцлер ФРН Ангела Меркель

Канцлер Німеччини заявила на роботу над організацією саміту «четвірки»

Німеччина і Франція працюють над організацією саміту Нормандської четвірки (Німеччина, Франція, Росія, Україна) найближчим часом у Парижі.

Про це заявила у неділю журналістам на полях саміту Групи семи канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє «Тасс»».

«Ми підкреслили, що хочемо незабаром, після підготовчої зустрічі радників і міністрів закордонних справ, організувати саміт з російським і українським президентами», - сказала вона.

«Ми давно говорили про те, що, оскільки минула зустріч проходила в Берліні, то ця повинна пройти в Парижі», - додала Меркель.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив «Тасс» опрацювання можливості проведення нового саміту Нормандської четвірки.

«Можливість організації такого саміту дійсно опрацьовується, але перед цим повинна бути проведена досить велика «домашня робота», - заявив він.

Нагадаємо, 20 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч радників у «нормандському форматі» буде проведена через кілька днів.

До слова, США готові приєднатися до «нормадського формату».