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    Суспільство

    Волкер заявив, що США готові приєднатися до «нормадського формату»

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    Питання цих зустрічей не у форматі, мова йде про політичну волю Росії виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами - Курт Волкер - Волкер заявив, що США готові приєднатися до «нормадського формату»
    Питання цих зустрічей не у форматі, мова йде про політичну волю Росії виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами - Курт Волкер

    Потрібно зробити все для справжнього миру і виконання Росією Мінських угод, ми готові приєднатися і допомогти - Волкер

    Спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Вашингтон готовий приєднатися до переговорів щодо врегулювання конфлікту на сході України.

    Про це він сказав агентству BNS, повідомляє видання Baltic Times.

    «У нас з усіма дуже хороша співпраця. Якщо виникне необхідність в більш широкому форматі, звичайно, ми приєднаємося. Водночас ми повністю підтримуємо «нормандський формат», - сказав Волкер. 

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    Так він прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського про приєднання до «нормандського формату» США та Британії. Наразі у групу «нормандський формат» входять Україна, Росія, Франція і Німеччина.

    «Як я завжди говорив, питання цих зустрічей не у форматі, мова йде про політичну волю Росії виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами», - зазначив дипломат.

    «Потрібно зробити все для справжнього миру і виконання Росією Мінських угод, ми готові приєднатися і допомогти», - сказав Волкер. 

    «Зустріч в нормандському форматі відбудеться в найближчі тижні. У нас тісні зв'язки з українцями, у нас тісні зв'язки з французами і німцями. Якщо буде зустріч іншого характеру, то ми, звичайно, приєднаємося, але ми цього не прагнемо. Ми не турбуємося про формат», - додав він.

    Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон нещодавно заявив, що «нормандська четвірка» може провести новий раунд переговорів в найближчі тижні, щоб спробувати покласти край конфлікту на сході України.

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