Волкер заявив, що США готові приєднатися до «нормадського формату»



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Питання цих зустрічей не у форматі, мова йде про політичну волю Росії виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами - Курт Волкер

Потрібно зробити все для справжнього миру і виконання Росією Мінських угод, ми готові приєднатися і допомогти - Волкер

Спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Вашингтон готовий приєднатися до переговорів щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Про це він сказав агентству BNS, повідомляє видання Baltic Times.

«У нас з усіма дуже хороша співпраця. Якщо виникне необхідність в більш широкому форматі, звичайно, ми приєднаємося. Водночас ми повністю підтримуємо «нормандський формат», - сказав Волкер.

Так він прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського про приєднання до «нормандського формату» США та Британії. Наразі у групу «нормандський формат» входять Україна, Росія, Франція і Німеччина.

«Як я завжди говорив, питання цих зустрічей не у форматі, мова йде про політичну волю Росії виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами», - зазначив дипломат.

«Потрібно зробити все для справжнього миру і виконання Росією Мінських угод, ми готові приєднатися і допомогти», - сказав Волкер.

«Зустріч в нормандському форматі відбудеться в найближчі тижні. У нас тісні зв'язки з українцями, у нас тісні зв'язки з французами і німцями. Якщо буде зустріч іншого характеру, то ми, звичайно, приєднаємося, але ми цього не прагнемо. Ми не турбуємося про формат», - додав він.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон нещодавно заявив, що «нормандська четвірка» може провести новий раунд переговорів в найближчі тижні, щоб спробувати покласти край конфлікту на сході України.