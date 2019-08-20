Макрон анонсував зустріч радників у «нормандському форматі»



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Президент Франції Еммануель Макрон

Саміт Нормандської четвірки потрібно проводити «за умови, якщо будуть досягнуті відчутні результати, а не зустріч заради зустрічі»

Зустріч радників у «нормандському форматі» буде проведена через кілька днів. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

За його словами, саміт Нормандської четвірки потрібно проводити «за умови, якщо будуть досягнуті відчутні результати, а не зустріч заради зустрічі».

«І ми обговоримо всі кроки, які ми можемо зробити з кожного боку. Через кілька днів буде проведена зустріч наших дипрадників для того, щоб підготувати наступну «нормандську» зустріч на вищому рівні», - сказав Макрон.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

У порядку денному переговорів було відновлення зустрічей на найвищому рівні у «нормандському форматі», чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.

ЗМІ повідомили, що Макрон спробує переконати Путіна відновити переговори з Україною у «нормандському форматі».