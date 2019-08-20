  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Макрон анонсував зустріч радників у «нормандському форматі»

    • Розсилка
    Президент Франції Еммануель Макрон - Макрон анонсував зустріч радників у «нормандському форматі»
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Саміт Нормандської четвірки потрібно проводити «за умови, якщо будуть досягнуті відчутні результати, а не зустріч заради зустрічі»

    Зустріч радників у «нормандському форматі» буде проведена через кілька днів. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

    За його словами, саміт Нормандської четвірки потрібно проводити «за умови, якщо будуть досягнуті відчутні результати, а не зустріч заради зустрічі».

    «І ми обговоримо всі кроки, які ми можемо зробити з кожного боку. Через кілька днів буде проведена зустріч наших дипрадників для того, щоб підготувати наступну «нормандську» зустріч на вищому рівні», - сказав Макрон.

    Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

    Читайте також

    Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

    У порядку денному переговорів було відновлення зустрічей на найвищому рівні у «нормандському форматі», чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.

    ЗМІ повідомили, що Макрон спробує переконати Путіна відновити переговори з Україною у «нормандському форматі».

    Читайте також
    Нормандська четвірка дипломатія саміт Франція Україна Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ