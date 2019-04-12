Росія та Китай хочуть поділити Європу – дипломат



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Європа повинна ще більше об'єднуватися, вважає німецький дипломат

Внутрішньою загрозою для Євросоюзу є ставлення під сумнів європейських цінностей, а також зростання націоналістичних тенденцій, - Маас

Росія та Китай хочуть поділити об’єднану Єваропу. Про це заявив під час спільної дискусії щодо майбутнього Європи голова німецької дипломатії Гайко Маас, повідомляє «Укрінформ».

За словами Мааса, внутрішньою загрозою для Євросоюзу є ставлення під сумнів європейських цінностей, а також зростання націоналістичних тенденцій.

«Відповіддю на це є лише більше солідарності в об’єднаній Європи», - вважає німецький дипломат.

Маас також підкреслив, що після виходу Великої Британії з ЄС зміститься сила тяжіння в Спільноті. Відтак, такі країни, як Італія, Іспанія та Польща змушені будуть по-новому глянути на свою роль у ЄС.

«Це не пройде без наслідків. Однак не буде такого, що Німеччина стане більшою. Це буде не політика вказівного пальця, а поданої руки», - констатував Маас.

Глава МЗС Польщі також назвав викликом для ЄС вплив Росії та Китаю в Європі.

«Ми бачимо такі виклики з боку Китаю чи Росії», - констатував голова МЗС Польщі Яцек Чапутович.

Він додав, що європейська безпека має спиратися на глибшу співпрацю зі США.

Голова МЗС Польщі позитивною оцінив можливість досягнення компромісу щодо важливих питань для ЄС.

Одним з таких питань він назвав досягнення консенсусу щодо санкцій ЄС проти Росії, попри те, що деякі країни Спільноти радо відмовилися б від їх продовження.