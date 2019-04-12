Порошенко у Німеччині: Головна відповідальність за дії на Донбасі покладається на Росію



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Зустріч президента України Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Фото: president.gov.ua

Глава держави зазначив, що для України останні п’ять років були непростими і Німеччина завжди надавала підтримку Україні

Україна вдячна Німеччині за підтримку у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету, зокрема в рамках міжнародних організацій, наголошує президент Петро Порошенко, йдеться на сайті глави держави.

«Я хотів би висловити вдячність пані канцлеру за дуже потужний сигнал, який був висловлений на засіданні країн Великої сімки за результатами зустрічі у Франції кілька днів тому про те, що головна відповідальність за події на Донбасі покладається на Російську Федерацію. І це є спільна думка країн Великої сімки», - сказав глава української держави під час спільної прес-конференції з Канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Дуже важливо, що санкції надійно пов’язані з повним виконанням Російською Федерацією її зобов’язань за Мінськими домовленостями, вкотре підкреслив Петро Порошенко. «Вони, наголошую, можуть бути і посилені, якщо Росія вчергове не виконає свої зобов’язання. Наголошую, що санкції абсолютно необхідні. Вони дають результат і сьогодні результатом того є і зменшення фінансування бойовиків, найманців, які разом з російськими військами беруть участь в окупації сходу України», - наголосив президент.

«Відпрацьований механізм діє. Накладені санкції – діють», - також констатував він.

«Я нагадую тим, хто не розуміє, на жаль є ще й такі, хто не розуміє, що санкції міжнародної спільноти – це результат агресивної політики Росії. І це є механізм для того, щоб запросити Російську Федерацію до виконання Мінських домовленостей під якими стоїть підпис Президента РФ Путіна», - додав глава держави.

Він зазначив, що попри виборчу кампанію, зовнішні виклики нікуди не зникають «і російський агресор залюбки б виніс Україну «за дужки» вже 22 квітня». «Як Президент і як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України я зроблю все можливе для того, щоб цей сценарій точно не відбувся. Ми всі боремося за повернення миру на українську землю», - підкреслив Порошенко.

Президент також зауважив, що попри зусилля для встановлення миру, ми змушені і сьогодні констатувати втрати. Саме тому він назвав важливим запровадження Великоднього режиму припинення вогню, який обговорювався під час сьогоднішніх перемовин з Ангелою Меркель. «Я дуже вдячний пані Канцлеру, що в процесі сьогоднішнього обговорення ми підтримали Великоднє припинення вогню, яке має вступити 18 квітня в силу, за умови забезпечення його виконання з боку Російської Федерації», - сказав він.

Глава держави також зазначив, що для України останні п’ять років були непростими і Німеччина завжди надавала підтримку Україні. «Я можу твердо наголосити на тому, що роль пані Канцлера у забезпечення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України важко переоцінити. Ми завжди могли покладатися на позицію Німеччини як на позицію надійного і стратегічного партнера. Є чітке усвідомлення того, що без безпеки України немає, не існує і не може бути безпеки Європи», - констатував він.

«Завдяки світовій підтримці ми продовжуємо стримувати агресора. Ми перев’язали рану війни, але в той же час дуже важливо, що ми не дали російським військам просунутися далі в середину території України», - також сказав Порошенко.

Канцлер Німеччини, у свою чергу, зазначила, що і сьогодні, і завжди під час перемовин з Петром Порошенком мінський процес був у порядку денному. «Ми говорили сьогодні і завжди говорили про мінський процес. До сьогоднішнього дня нам не вдалося встановити стабільний режим припинення вогню, але ми можемо сказати, що ми обмежили цей конфлікт, трохи зменшили градус конфлікту і, звичайно французький Президент відповідно мав таку думку, що важлива була участь Росії у Мінському процесі, хоча результати цього мінського процесу не є повністю задовільними», - сказала вона.

Та попри такі результати, Ангела Меркель вважає Мінські домовленості єдиним варіантом, що може привести до встановлення миру в Україні. «Це є єдиний шлях, яким ми можемо продовжувати йти. Це єдиний варіант, який я бачу, який може нам принести користь», - наголосила канцлер.

Як повідомлялось, Петро Порошенко прибув 12 квітня до Німеччини для зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Після зустрічі з Меркель у Берліні Порошенко полетить до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.