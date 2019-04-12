МЗС Литви вручило Росії ноту протесту



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Ноту передали представнику посольства РФ у Вільнюсі

МЗС Литви вручило ноту протесту РФ через погрози, що надійшли на адресу співробітників литовського посольства в Москві і членам їх родин. Про це повідомляє прес-служба МЗС Литви.

Зазначається, що ноту передали представнику посольства РФ у Вільнюсі.

«Посольству Литви у Москві 31 березня надійшов лист з погрозами та закликом до співробітників посольства та членів їх сімей протягом місяця виїзати з Росії. Погрози пов'язані з винесенням Вильнюсским окружним судом обвинувального вироку у «справі 13 січня», - повідомив МЗС Литви.

Повідомляється, що лист підписаний організацією «Ветерани Росії», що об'єднує ветеранів спецслужб.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Литви оголосило у четвер, 11 квітня, що посол країни в Росії Ремігіюс Мотузас буде відкликаний після погроз.

Нагадаємо, у справі про хабарі за видачу візи був затриманий колишній посол Литви в Росії Рімантас Шидлаускас. Його підозрюють в тому, що він за гроші скористався старими зв'язками в міністерстві закордонних справ, щоб допомогти з отриманням шенгенської візи російському банкірові Ринату Насирову.

Також у Литві засудили до семи років позбавлення волі обвинуваченого в шпигунстві на користь Росії громадянина Литви Романа Шешеля.

Як відомо, також Слідчий комітет РФ порушив справу проти литовських суддів, які винесли обвинувальний вирок учасникам подій у Вільнюсі 13 січня 1991 року. Фігурантами кримінальної справи, порушеної СК, стали 4 судді Вільнюського окружного суду. Їх підозрюють у винесенні завідомо неправосудного вироку кільком російським громадянам, яких звинувачують в причетності до сутичок у Вільнюсі в 1991 році.