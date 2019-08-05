Естонія не визнаватиме «паспортів Путіна» на Донбасі



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Документи Російської Федерації вже отримали понад 13 тисяч осіб

За словами глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, видача російських паспортів жителям Донбасу – це «додаткова спроба підірвати незалежність України»

Естонія не буде визнавати паспорти, видані Росією жителям Луганської та Донецької областей після 24 квітня, якщо власники такого паспорта раніше не були громадянами РФ.

Про це йдеться у опублікованому в понеділок рішенні міністерства закордонних справ Естонії.

Зазначається, що відповідне рішення набуває чинності негайно.

За словами глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, цей крок є відповіддю Естонії на підписану в квітні постанову президента РФ Володимира Путіна про надання в спрощеному порядку російського громадянства жителям Луганської та Донецької областей України.

«Це додаткова спроба підірвати незалежність України і закріпити нестабільну ситуацію з безпекою в східній Україні. Воно повністю суперечить духу Мінських угод», - заявив міністр.

«Сьогоднішнє рішення Естонії висловлює наше принципове засудження таких спроб Росії», - додав Рейнсалу.

Як відомо, Естонія раніше вирішила не визнавати паспорти РФ, видані в Криму та Севастополі місцевим жителям після 18 березня 2014 року, якщо власник паспорта раніше не був громадянином Росії.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

Наразі значна частина жителів Донецької і Луганської областей, які отримали російські паспорти, ідентифікована, заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його даними, документи Російської Федерації вже отримали понад 13 тисяч осіб.

До слова, у РФ заявили, що російський паспорт не дає права отримувати російську пенсію.

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Джерело: Європейська правда