Російський священник заявив, що «говорив» з Чарльзом Дарвіном
Протоірей РПЦ сказав, що Чарльз Дарвін, який помер у 1882 році, «кається через свою гіпотезу»
Протоієрей РПЦ Артемій Владиміров розповів, що їздив до Великої Британії і «поспілкувався» з автором теорії еволюції видів Чарльзом Дарвіном, який помер у 1882 році, і той нібито кається через свою гіпотезу.
Про це священник заявив в ефірі телеканалу «Спас».
Він розповів, що «не є прихильником мавпячої теорії», тому йому було цікаво поговорити з Дарвіном.
«Чарльз! Як тобі там? Звертався я до цього надгробка. Що скажеш, є проміжні ланки між видами, між зеброю та жирафом? У нього було наївне уявлення, що археологія знайде ці проміжні ланки», — сказав Владимирів.
Як стверджує священик, він отримав відповідь від Дарвіна.
«Батюшка, не спокушайся моєю теорією, не від великого розуму я цю гіпотезу висунув, у чому зараз каюся», —«процитував» він покійного вченого.
Протоієрей додав, що йому «шкода англосаксів».
«Шкода англосаксів, шкода датчан. Ура, ми росіяни, який захват! І давайте свідчити про торжество та розум православ’я усього Всесвіту», — резюмував він.
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