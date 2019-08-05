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    У світі

    Російський священник заявив, що «говорив» з Чарльзом Дарвіном

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    &laquo;Чарльз! Як тобі там? Звертався я до цього надгробка&raquo;, &mdash; сказав Владимирів - Російський священник заявив, що «говорив» з Чарльзом Дарвіном
    «Чарльз! Як тобі там? Звертався я до цього надгробка», — сказав Владимирів

    Протоірей РПЦ сказав, що Чарльз Дарвін, який помер у 1882 році, «кається через свою гіпотезу»

    Протоієрей РПЦ Артемій Владиміров розповів, що їздив до Великої Британії і «поспілкувався» з автором теорії еволюції видів Чарльзом Дарвіном, який помер у 1882 році, і той нібито кається через свою гіпотезу.

    Про це священник заявив в ефірі телеканалу «Спас».

    Він розповів, що «не є прихильником мавпячої теорії», тому йому було цікаво поговорити з Дарвіном.

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    «Чарльз! Як тобі там? Звертався я до цього надгробка. Що скажеш, є проміжні ланки між видами, між зеброю та жирафом? У нього було наївне уявлення, що археологія знайде ці проміжні ланки», — сказав Владимирів.

    Як стверджує священик, він отримав відповідь від Дарвіна.

    «Батюшка, не спокушайся моєю теорією, не від великого розуму я цю гіпотезу висунув, у чому зараз каюся», —«процитував» він покійного вченого.

    Протоієрей додав, що йому «шкода англосаксів».

    «Шкода англосаксів, шкода датчан. Ура, ми росіяни, який захват! І давайте свідчити про торжество та розум православ’я усього Всесвіту», — резюмував він.

    Раніше предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило заявив, що гаджети загрожують людині і державі, а також не дають «робити подвиги».

    Як повідомлялося, депутатка РФ заявила, що з космосу бачила, як «розривалися бомби української армії» на Донбасі.

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