Російський священник заявив, що «говорив» з Чарльзом Дарвіном



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«Чарльз! Як тобі там? Звертався я до цього надгробка», — сказав Владимирів

Протоірей РПЦ сказав, що Чарльз Дарвін, який помер у 1882 році, «кається через свою гіпотезу»

Протоієрей РПЦ Артемій Владиміров розповів, що їздив до Великої Британії і «поспілкувався» з автором теорії еволюції видів Чарльзом Дарвіном, який помер у 1882 році, і той нібито кається через свою гіпотезу.

Про це священник заявив в ефірі телеканалу «Спас».

Він розповів, що «не є прихильником мавпячої теорії», тому йому було цікаво поговорити з Дарвіном.

«Чарльз! Як тобі там? Звертався я до цього надгробка. Що скажеш, є проміжні ланки між видами, між зеброю та жирафом? У нього було наївне уявлення, що археологія знайде ці проміжні ланки», — сказав Владимирів.

Як стверджує священик, він отримав відповідь від Дарвіна.

«Батюшка, не спокушайся моєю теорією, не від великого розуму я цю гіпотезу висунув, у чому зараз каюся», —«процитував» він покійного вченого.

Протоієрей додав, що йому «шкода англосаксів».

«Шкода англосаксів, шкода датчан. Ура, ми росіяни, який захват! І давайте свідчити про торжество та розум православ’я усього Всесвіту», — резюмував він.

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