У Кремлі визнали, що російські бойовики заробляють у Сирії?

У Путіна прокоментували ймовірно загибель росіян у Сирії

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не виключив можливості присутності на території Сирії громадян Росії, які офіційно не належать до Збройних сил Росії. Про це він заявив відповідаючи журналістам на питання щодо загибелі росіян в результаті обстрілу коаліційними силами в Сирії, передає видання «Інтерфакс». Пєскова запитали



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У Путіна прокоментували ймовірно загибель росіян у Сирії

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не виключив можливості присутності на території Сирії громадян Росії, які офіційно не належать до Збройних сил Росії. Про це він заявив відповідаючи журналістам на питання щодо загибелі росіян в результаті обстрілу коаліційними силами в Сирії, передає видання «Інтерфакс».

Пєскова запитали про те, «в якому статусі ці люди проходять для Кремля, коли вони воюють в Сирії».

«Ми в Кремлі не володіємо детальною інформацією, яка б дозволяла робити якісь висновки. Не можна виключати, що на території Сирії можуть перебувати громадяни РФ. Вони не відносяться до Збройних сил РФ», - відповів прес-секретар російського президента.

Нагадаємо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.

Пізніше американське видання Bloomberg з посиланням на двох росіян, які знайомі з ситуацією, опублікувало інформацію про те, що під час цієї атаки загинули 200 росіян.

Крім того, казачий атаман Олег Сурнін з уральського міста Азбест, де жили деякі із загиблих, сказав в інтерв'ю виданню Znak.com, що має інформацію про 217 загиблих росіян.

А кремлівське видання «Новая газета» опублікувало матеріал про втрати російських на йманців після удару США. За даними їх джерел, загинули 13 громадян Росії.