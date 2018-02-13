Помічниця Лаврова підтвердила загибель росіян у Сирії від атаки США

У МЗС кажуть, що загинули, можливо, п’ятеро громадян Росії

Прес-секретар міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повідомила, що у Сирії загинули громадяни Росії в результаті атаки військових США. Хоча вони ще перевіряють ці дані. Про це вона заявила на брифінгу, передає видання «Інтерфакс». «За попередніми даними, в результаті збройної сутички, причини якої зараз



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У МЗС кажуть, що загинули, можливо, п’ятеро громадян Росії

Прес-секретар міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повідомила, що у Сирії загинули громадяни Росії в результаті атаки військових США. Хоча вони ще перевіряють ці дані. Про це вона заявила на брифінгу, передає видання «Інтерфакс».

«За попередніми даними, в результаті збройної сутички, причини якої зараз з'ясовуються, мова може йти про загибель п'яти осіб, імовірно громадян Росії. Є й постраждалі, але все це вимагає перевірки, в тому числі і в першу чергу, їх громадянства (.. .) Я хочу ще раз підкреслити, що мова не йде про російських військовослужбовців», - заявила Захарова.

Крім того, вона прокоментувала інформацію про те, що насправді там загинули більше 200 росіян. За її словами, це «класична дезінформація».

Нагадаємо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.

Пізніше американське видання Bloomberg з посиланням на двох росіян, які знайомі з ситуацією, опублікувало інформацію про те, що під час цієї атаки загинули 200 росіян.

Крім того, казачий атаман Олег Сурнін з уральського міста Азбест, де жили деякі із загиблих, сказав в інтерв'ю виданню Znak.com, що має інформацію про 217 загиблих росіян.

А кремлівське видання «Новая газета» опублікувало матеріал про втрати російських найманців після удару США. За даними їх джерел, загинули 13 громадян Росії.

Пізніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не виключив можливості присутності на території Сирії громадян Росії, які офіційно не належать до Збройних сил Росії.