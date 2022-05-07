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    Росія запроваджує надзвичайний стан у величезному регіоні: все горить, а гасити нема кому

    У Росії є ресурси для війни, а от для боротьби з пожежами &ndash; ні - Росія запроваджує надзвичайний стан у величезному регіоні: все горить, а гасити нема кому
    У Росії є ресурси для війни, а от для боротьби з пожежами – ні

    Рятувальники РФ рекомендують місцевій владі готуватися до евакуації населення

    Влада Красноярського краю (РФ) ввела в регіоні режим надзвичайної ситуації на фоні масових пожеж.

    «У зв’язку з несприятливими метеорологічними умовами, зумовленими поривами вітру, що досягають 25 м/с, а також масовими пожежами, на території Красноярського краю з 12:00 7 травня запроваджено режим надзвичайного стану регіонального характеру», – йдеться у повідомленні.

    Крайовому управлінню МНС рекомендовано посилити угруповання сил та засобів за рахунок пожежної та спецтехніки, залучити додатковий особовий склад пожежно-рятувальних гарнізонів.

    Місцевій владі рекомендовано забезпечити своєчасне оповіщення населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування про ситуацію, місця перебування пунктів тимчасового розміщення і при необхідності евакуацію із зони надзвичайного стану.

    Нагадаємо, що пожежі охопили Омську область Росії. Місцева влада, визнаючи критичність ситуації, змушена запровадити надзвичайний стан

    Варто зазначити, що в мережі неодноразово наголошувалося, що пожежі в Росії не встигають гасити, бо рятувальники та необхідна техніка були відправлені на війну до Україну.

    Теги: пожежа росія окупанти війна надзвичайний стан Україна ліс окупація #stoprussia
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    Росія запроваджує надзвичайний стан у величезному регіоні: все горить, а гасити нема кому