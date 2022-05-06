Пожежі в Росії викликали паніку: де введено надзвичайний стан

Епідемія пожеж дісталася до одного із найбільших міст російського Сибіру

Пожежі охопили Омську область Росії. Місцева влада, визнаючи критичність ситуації, змушена запровадити надзвичайний стан. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор Омської області Олександр Бурков.

Бурков зазначив, що у Називаєвському районі регіону вогонь уже знищив житлові будинки. Розпочалася евакуація персоналу та жителів будинку для літніх людей.

Охарактеризувавши інформацію, як «тривожну», губернатор наказав запровадити надзвичайний стан на усій території Омської області.

Інформація, яку публікують у соцмережах жителі міста Називаєвськ, ще песимістичніша. Люди прямо говорять, що вогонь знищив уже кілька вулиць у місті. А жителі поки що уцілілих будинків намагаються самотужки врятуватися від пожежі, обкопуючи територію.

Місцеві жителі почали публікувати відео з міст пожеж у соцмережах та месенджерах.

Також з’явилася інформація про масові пожежі у інших районах Омської області. Так, мерія Омська визнала факт пожежі у селища Новоолександрівка, яке є частиною адміністративного центру регіону, другого за величиною в Сибіру і восьмого в Росії.

Відомо, що пожежі у Росії останнім часом – звичне явище. Так, за останні кілька тижнів сталося кілька серйозних пожеж у Москві та околицях. 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста. 22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги. А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

Нагадаємо, що, крім столичного регіону, великі пожежі фіксувалися у різних регіонах РФ. Так, на Далекому Сході, в Усурійську, загорілася авіабаза.

Також в Росії почали горіти нафтобази: на початку квітня подібний об’єкт загорівся у Бєлгороді.