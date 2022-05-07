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    Події в Україні

    В Україну приїхав гендиректор ВООЗ

    Тедрос Аданом Гебрейсус збирається оцінити можливу підтримку ВООЗ для українців - В Україну приїхав гендиректор ВООЗ
    Тедрос Аданом Гебрейсус збирається оцінити можливу підтримку ВООЗ для українців
    фото з відкритих джерел

    Високопосадовець завітав до Києва із робочим візитом

    Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейсус приїхав з робочим візитом до України. Він планує оцінити, як можна збільшити підтримку з боку організації. Про це він повідомив у своєму Twitter.

    «Прибув до України. Будучи дитиною війни, я знаю, що відчувають діти і дорослі, які опинилися в пастці цієї війни. Я хочу оцінити, як ВООЗ може збільшити нашу підтримку їм», – зазначив Гебрейсус.

    За його словами, він зустрінеться зі співробітниками ВООЗ в Україні, які виконують колосальну роботу в надзвичайно складних умовах.

    Нагадаємо, раніше Гебрейсус розкритикував світову спільноту за те, що вона переключила всю свою увагу на Україну через російське вторгнення. За його словами, кризи в інших країнах не отримують належної уваги.

    Проте також він закликав зупинити російське вторгнення в Україну.

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    Теги: росія окупанти діти війна Україна Twitter окупація ВООЗ #stoprussia
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    В Україну приїхав гендиректор ВООЗ