В Україну приїхав гендиректор ВООЗ

Високопосадовець завітав до Києва із робочим візитом

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейсус приїхав з робочим візитом до України. Він планує оцінити, як можна збільшити підтримку з боку організації. Про це він повідомив у своєму Twitter.

«Прибув до України. Будучи дитиною війни, я знаю, що відчувають діти і дорослі, які опинилися в пастці цієї війни. Я хочу оцінити, як ВООЗ може збільшити нашу підтримку їм», – зазначив Гебрейсус.

За його словами, він зустрінеться зі співробітниками ВООЗ в Україні, які виконують колосальну роботу в надзвичайно складних умовах.

Нагадаємо, раніше Гебрейсус розкритикував світову спільноту за те, що вона переключила всю свою увагу на Україну через російське вторгнення. За його словами, кризи в інших країнах не отримують належної уваги.

Проте також він закликав зупинити російське вторгнення в Україну.

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