У Росії поруч з озером з нечистот влаштували концерт для ветеранів
Музиканти грали прямо біля калюж з нечистотами
Відвідувачам концерту довелося слухати музику та дихати запахами каналізації
У Росії ветеранів в Архангельської області привітали з 9 травня концертом, який організували поруч з озером з нечистот.
Місцеві жителі зняли на відео, як оркестр грав на вулиці, де ще на початку квітня прорвало каналізацію.
Тож місцевим жителям довелося слухати музику та дихати запахами каналізації.
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