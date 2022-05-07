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    У Росії поруч з озером з нечистот влаштували концерт для ветеранів

    Музиканти грали прямо біля калюж з нечистотами - У Росії поруч з озером з нечистот влаштували концерт для ветеранів
    Музиканти грали прямо біля калюж з нечистотами

    Відвідувачам концерту довелося слухати музику та дихати запахами каналізації

    У Росії ветеранів в Архангельської області привітали з 9 травня концертом, який організували поруч з озером з нечистот.

    Місцеві жителі зняли на відео, як оркестр грав на вулиці, де ще на початку квітня прорвало каналізацію.

    Тож місцевим жителям довелося слухати музику та дихати запахами каналізації.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація концерт #stoprussia
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    У Росії поруч з озером з нечистот влаштували концерт для ветеранів