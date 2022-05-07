У Росії поруч з озером з нечистот влаштували концерт для ветеранів

Відвідувачам концерту довелося слухати музику та дихати запахами каналізації

У Росії ветеранів в Архангельської області привітали з 9 травня концертом, який організували поруч з озером з нечистот.

Місцеві жителі зняли на відео, як оркестр грав на вулиці, де ще на початку квітня прорвало каналізацію.

Тож місцевим жителям довелося слухати музику та дихати запахами каналізації.