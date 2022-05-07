25 тисяч – дуже мало. Арестович назвав число втрат, після якого Росія нарешті прозріє

Росія зрозуміє, що накоїла, лише коли втратить понад 80 тисяч солдатів

Радник голови ОП вважає, що 25 тисяч загиблих росіян – це дуже мало для прозріння країни-агресора

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія зможе прозріти та, ймовірно, зрозуміти, що вона накоїла своїм нападом на Україну, лише тоді, коли втратить понад 80 тисяч своїх вояків. Про це він написав у Facebook.

«– 25000. Згідно з одним із довоєнних розрахунків, криза сприйняття втрат у РФ почнеться після 80 тисяч загиблих. Ще працювати та працювати», – зазначив Арестович, й показав допис користувачки Ольги у Twitter, яка заявляє, що Путіну потрібно було дочекатися, поки «Україна на нього нападе».

Скріншот з Facebook-сторінки Олексія Арестовича

За даними Генштабу, станом на 7 травня під час війни в Україні загинули понад 25 тисяч російських солдатів. Відомо, що росіяни можуть дізнатися правду про втрати своїх земляків лише завдяки статистиці України. Сама ж Росія значно применшує втрати й навіть не публікує статистику у своїх ЗМІ. Також країна-агресор відмовляється забирати трупи своїх військових з української землі, аби не виплачувати родичам загиблих обіцяну допомогу.

Нагадаємо, раніше у Генштабі поінформували, що Росія звозить поранених солдатів у психлікарні. Так, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника. Також повідомлялося, що рашисти влаштували на території Донбасу крематорії, де спалюють своїх загиблих вояків.

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