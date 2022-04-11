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    Хорватія висилає 24 співробітника посольства Росії

    Хорватія висилає 24 співробітника посольства Росії
    фото: pixabay.com

    МЗС Хорватії вручило ноту послу Росії Андрію Нестеренко в Хорватії

    Міністерство закордонних справ Хорватії оголосило, що висилає 18 дипломатів посольства Росії в Загребі. Також разом з ними покинуть країну шість співробітників адміністративно-технічного персоналу. Про це повідомляє пресслужба МЗС Хорватії.

    У МЗС Хорватії вручили ноту послу Росії Андрію Нестеренко в Хорватії, інформуючи Росію про скорочення чисельності дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу в посольстві Росії в Загребі.

    «Запитано, щоб 18 дипломатів і шість членів адміністративно-технічного персоналу (всього 24 співробітники) посольства РФ в Хорватії покинули Республіку Хорватія», – йдеться в повідомленні.

    Водночас МЗС рішуче засудили «жорстоку агресію проти України та численних злочинів».

    «Хорватія знову закликала до негайного припинення бойових дій і виведення російських військ з усієї території України, а також до невідкладного забезпечення шляхів евакуації населення і доставки гуманітарної допомоги. Було підкреслено, що Республіка Хорватія очікує, що винні у злочинах будуть притягнуті до відповідальності», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що Росія висилає 45 співробітників посольств і консульств Польщі.

    Як повідомлялося, 18 березня інша країна Євросоюзу, Болгарія, оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.

    Перед тим росіян з дипломатичними паспортами вигнала зі своєї території і Словаччина. Крім того, дипломатам з Росії заборонили вхід до Європарламенту.

    Теги: росія окупанти дипломатія війна посольство Хорватія Україна окупація #stoprussia
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    Хорватія висилає 24 співробітника посольства Росії