Розвідка опублікувала ще один список рашистів, причетних до знищення населення у Київській області

У відомстві зазначили, що не всі з окупантів постануть перед судом

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало ще один список військовослужбовців Росгвардії, які знищували мирне населення у Київській області. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

«ГУР МО України отримало список військовослужбовців Управління Росгвардії по Хабаровському краю, які брали участь у геноциді народу України в Київській області», – йдеться в повідомленні.

Перелік містити: п. і. б., військову частину, звання, посаду, номери мобільного та супутникового телефонів.

У відомстві зазначили, що не всі з окупантів постануть перед судом. Однак у розвідці пообіцяли, що кожен зі злочинців відповість за скоєне: «ГУР гарантує!».

Раніше розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині. Також волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Як повідомлялося, спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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