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    Розвідка опублікувала ще один список рашистів, причетних до знищення населення у Київській області

    Розвідка опублікувала ще один список рашистів, причетних до знищення населення у Київській області
    фото з відкритих джерел

    У відомстві зазначили, що не всі з окупантів постануть перед судом

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало ще один список військовослужбовців Росгвардії, які знищували мирне населення у Київській області. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

    «ГУР МО України отримало список військовослужбовців Управління Росгвардії по Хабаровському краю, які брали участь у геноциді народу України в Київській області», – йдеться в повідомленні.

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    Розвідка опублікувала ще один список рашистів, причетних до знищення населення у Київській області
    Розвідка опублікувала ще один список рашистів, причетних до знищення населення у Київській області
    Розвідка опублікувала ще один список рашистів, причетних до знищення населення у Київській області
    Розвідка опублікувала ще один список рашистів, причетних до знищення населення у Київській області
    Розвідка опублікувала ще один список рашистів, причетних до знищення населення у Київській області
    Розвідка опублікувала ще один список рашистів, причетних до знищення населення у Київській області

    Перелік містити: п. і. б., військову частину, звання, посаду, номери мобільного та супутникового телефонів.

    У відомстві зазначили, що не всі з окупантів постануть перед судом. Однак у розвідці пообіцяли, що кожен зі злочинців відповість за скоєне: «ГУР гарантує!».

    Раніше розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині. Також волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

    Як повідомлялося, спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Розвідка опублікувала ще один список рашистів, причетних до знищення населення у Київській області