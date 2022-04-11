Росія причетна до авіакатастрофи літака експрезидента Польщі Качинського – слідство

Головною причиною трагедії був вибух у лівому крилі повітряного судна

Росія причетна до авіакатастрофи літака експрезидента Лєха Качинського під Смоленськом, що сталася 10 квітня 2010 року. Про це заявив на пресконференції в понеділок голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони РП Антоній Мацеревич

Як повідомляє слідство, головною причиною трагедії був вибух у лівому крилі повітряного судна, викликаний зовнішнім втручанням.

«Причиною катастрофи 10 квітня 2010 року над Смоленськом став акт незаконного впливу російської сторони на літак Ту-154М делегації президента Польщі», – сказав Мацеревич.

Як підкреслив голова комісії, основним і беззаперечним доказом цього акту втручання був «вибух у лівому крилі» на відстані ста метрів до берези (з якою відбулося перше зіткнення літака – ред.) над місцевістю, де не було ані високих дерев, ані інших перешкод, які могли б загрожувати літакам.

Нагадаємо,у неділю, 10 квітня у Польщі лунали сирени. Повітряну тривогу увімкнули на згадку про жертв авіакатастрофи під російським Смоленськом 2010 року, в якій загинули президент Польщі Лех Качинський із дружиною а найвище керівництво країни – державні чиновники високого рангу, командувачі Війська Польського, а також останній президент РП в екзилі Ришард Качоровський.