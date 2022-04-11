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    Росія причетна до авіакатастрофи літака експрезидента Польщі Качинського – слідство

    Росія причетна до авіакатастрофи літака експрезидента Польщі Качинського – слідство
    Фото з відкритих джерел

    Головною причиною трагедії був вибух у лівому крилі повітряного судна

    Росія причетна до авіакатастрофи літака експрезидента Лєха Качинського під Смоленськом, що сталася 10 квітня 2010 року. Про це заявив на пресконференції в понеділок голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони РП Антоній Мацеревич

    Як повідомляє слідство, головною причиною трагедії був вибух у лівому крилі повітряного судна, викликаний зовнішнім втручанням.

    «Причиною катастрофи 10 квітня 2010 року над Смоленськом став акт незаконного впливу російської сторони на літак Ту-154М делегації президента Польщі», – сказав Мацеревич.

    Як підкреслив голова комісії, основним і беззаперечним доказом цього акту втручання був «вибух у лівому крилі» на відстані ста метрів до берези (з якою відбулося перше зіткнення літака – ред.) над місцевістю, де не було ані високих дерев, ані інших перешкод, які могли б загрожувати літакам.

    Нагадаємо,у неділю, 10 квітня у Польщі лунали сирени. Повітряну тривогу увімкнули на згадку про жертв авіакатастрофи під російським Смоленськом 2010 року, в якій загинули президент Польщі Лех Качинський із дружиною а найвище керівництво країни – державні чиновники високого рангу, командувачі Війська Польського, а також останній президент РП в екзилі Ришард Качоровський.

    Теги: росія окупанти Польща війна літак Україна окупація #stoprussia
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    Росія причетна до авіакатастрофи літака експрезидента Польщі Качинського – слідство