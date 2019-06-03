Czech Airlines літатиме з Одеси до Праги



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Час вильоту з Одеси до Праги – 5 година ранку

Рейси з Одеси до Праги відбуватимуться чотири рази на тиждень

Авіакомпанія Czech Airlines з 30 травня відновила польоти по маршруту Прага-Одеса-Прага.

Про це 3 червня повідомляється на сторінці Міжнародного аеропорту Одеси у Facebook.

Зазначається, що рейси до Праги відбуватимуться чотири рази на тиждень.

З Одеси рейси призначені щовівторка та щоп'ятниці. З 18 червня — також щопонеділка, а з 2 липня — щочетверга. Час вильоту — 5:00 за місцевим часом.

З Праги рейс виконуватиметься двічі на тиждень: щопонеділка та щочетверга. З 17 червня додасться рейс щосуботи, а з 1 липня — щосереди. Час вильоту — 22:45 за місцевим часом.

Квитки можна придбати на сайті авіакомпанії Czech Airlines, а також у всіх туристичних агентствах Одеси.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines з 25 травня запустила регулярні рейси за маршрутом Харків-Барселона.