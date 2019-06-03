  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Czech Airlines літатиме з Одеси до Праги

    • Розсилка
    <p>Час вильоту з Одеси до Праги &ndash; 5 година ранку</p> - Czech Airlines літатиме з Одеси до Праги

    Час вильоту з Одеси до Праги – 5 година ранку

    Рейси з Одеси до Праги відбуватимуться чотири рази на тиждень

    Авіакомпанія Czech Airlines з 30 травня відновила польоти по маршруту Прага-Одеса-Прага.

    Про це 3 червня повідомляється на сторінці Міжнародного аеропорту Одеси у Facebook.

    Зазначається, що рейси до Праги відбуватимуться чотири рази на тиждень.

    З Одеси рейси призначені щовівторка та щоп'ятниці. З 18 червня — також щопонеділка, а з 2 липня — щочетверга. Час вильоту — 5:00 за місцевим часом.

    З Праги рейс виконуватиметься двічі на тиждень: щопонеділка та щочетверга. З 17 червня додасться рейс щосуботи, а з 1 липня — щосереди. Час вильоту — 22:45 за місцевим часом.

    Квитки можна придбати на сайті авіакомпанії Czech Airlines, а також у всіх туристичних агентствах Одеси.

    Нагадаємо,  авіакомпанія SkyUp Airlines з 25 травня запустила регулярні рейси за маршрутом Харків-Барселона.

    Читайте також
    Одеса Чехія літак аеропорт авіаперевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ