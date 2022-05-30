Російська церква служить Путіну. Екссекретар Гундяєва викрив сам себе (відео)

Священник Олександр Волков видав свою військову причетність

Церковна армія Путіна вкотре видала свій зв'язок з кремлівським диктатором.

Під час ефіру відомого пропагандиста Володимира Соловйова колишній прессекретар патріарха Кирила Олександр Волков відповів на питання ведучого геть не по-християнськи, а радше як вірний боєць російської армії.

Рупор Кремля Соловйов запитав у священника, чи можна до нього звертатися «отець Олександр». На що отримав відповідь справжнього військовослужбовця – «так точно!».

Священник Олександр Волков обіймав посаду прессекретаря патріарха Московського та всієї Русі Кирила, який очолює кремлівську пропаганду через РПЦ та зомбує вірян церкви.

Днями керівник Російської православної церкви Кирило Гундяєв прокоментував Собор Української Православної Церкви Московського патріархату, де було ухвалено рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ»

Нагадаємо, Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.