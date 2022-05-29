Патріарх Кирило високо оцінив свіжі рішення Московської церкви в Україні

Очільник РПЦ вперше прокоментував рішення Собору своїх колег із прокремлівської церкви в Україні

Керівник Російської православної церкви Кирило Гундяєв прокоментував Собор Української Православної Церкви Московського патріархату, де було ухвалено рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Він заявив, що Російська церква «із розумінням» ставиться до необхідності керівництва «мудро діяти, щоб не ускладнювати життя свого віруючого народу».

«Ми з повним розумінням ставимося до того, як сьогодні страждає Українська православна церква», – заявив Гундяєв після недільної літургії. Отже він схвалив дії Московської церкви в Україні, яку під час війни звинувачують у колаборанстві.

Нагадаємо, Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Водночас церква не зробила різких та важливих заяв щодо війни, яку розпочав Путін. Їхнім головним ворогом була і залишається не Росія, а ПЦУ.

ПЦУ скептично прокоментувала рішення Собору УПЦ МП: «Із великої хмари – малий дощ».

Зазначимо, Кирило Гундяєв у березні благословив командувача Росгвардії на знищення українців.

УПЦ МП раніше зробила заяву про те, що війна почалася через утворення Православної церкви України.

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