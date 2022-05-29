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    У світі

    Патріарх Кирило високо оцінив свіжі рішення Московської церкви в Україні

    &laquo;Духи злоби піднебесної&raquo; лізуть у справи кремлівської церкви - Патріарх Кирило високо оцінив свіжі рішення Московської церкви в Україні
    «Духи злоби піднебесної» лізуть у справи кремлівської церкви
    фото з відкритих джерел

    Очільник РПЦ вперше прокоментував рішення Собору своїх колег із прокремлівської церкви в Україні

    Керівник Російської православної церкви Кирило Гундяєв прокоментував Собор Української Православної Церкви Московського патріархату, де було ухвалено рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Він заявив, що Російська церква «із розумінням» ставиться до необхідності керівництва «мудро діяти, щоб не ускладнювати життя свого віруючого народу».

    «Ми з повним розумінням ставимося до того, як сьогодні страждає Українська православна церква», – заявив Гундяєв після недільної літургії. Отже він схвалив дії Московської церкви в Україні, яку під час війни звинувачують у колаборанстві.

    Нагадаємо, Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

    У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Водночас церква не зробила різких та важливих заяв щодо війни, яку розпочав Путін. Їхнім головним ворогом була і залишається не Росія, а ПЦУ.

    ПЦУ скептично прокоментувала рішення Собору УПЦ МП: «Із великої хмари – малий дощ».

    Зазначимо, Кирило Гундяєв у березні благословив командувача Росгвардії на знищення українців.

    УПЦ МП раніше зробила заяву про те, що війна почалася через утворення Православної церкви України.

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    Патріарх Кирило високо оцінив свіжі рішення Московської церкви в Україні