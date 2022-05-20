З божої волі? Як Гундяєв втрачає вплив на Московський патріархат

Для митрополита Онуфрія склалася дуже ризикована ситуація

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Уже через несколько дней, 24 мая, патриарх Кирилл отметит очередной день ангела. Архиерейский собор, по советской традиции приуроченный к этой дате, Кириллу пришлось перенести на неопределенный срок.

Война затянулась и стало понятно, что украинские архиереи точно не приедут.

По всей видимости, Кирилл, как и Путин рассчитывал, что к середине мая война точно закончится победой России и епископы побежденной страны приедут к нему на поклон

Это были мечты и фантазии.

Реальный исторический сюжет, похоже, будет совсем другим. 24 мая украинские епископы действительно планируют собраться, но не в Москве, а в Киеве и слушать они будут вовсе не хвалебные речи в адрес патриарха Кирилла, а жесткие вопросы духовенства и мирян своей Церкви о том, почему украинский епископат молчит о роли патриарха Кирилла в оправдании войны и почему Украинская Церковь до сих пор не отделилась от Церкви страны-агрессора и как это сделать сейчас, пусть и с опозданием.

Позднее дату собрания епископата, духовенства и мирян (надеюсь, все понимают, о каком собрании идет речь, если нет, поясню ниже) решили перенести на 27 мая, но всё равно очень символично, что митрополит Онуфрий всерьез рассматривал 24 мая.

Этот очевидно резкий выпад против Кирилла со стороны опытного и спокойного Онуфрия возможен только в одном единственном случае, когда отношения между Онуфрием и Кириллом безнадежно испорчены

И вполне понятно, что испорчены они по вине Кирилла, который крайне грубо общался с Онуфрием после начала войны. (О том, как Кирилл устроил «конкуренцию» с Онуфрием в связи с участием священников в выводе гражданских с «Азовстали», я уже писал).

Сегодня мосты в общении с патриархией практически сожжены и об этом говорит еще одна деталь: митрополит Антоний (Паканич), регулярно получавший из Москвы инструкции как и что делать, полностью отстранен от участия в подготовке предстоящего собрания. Отстранен лично Онуфрием в довольно оскорбительной форме – ему поручено заниматься административными и логистическими вопросам, но демонстративно отказано участвовать в работе над документами и решениями. Единственный достойный выход для Антония в этой ситуации – добровольно уйти с поста Управляющего делами УПЦ, но хватит ли у него на это мужества, большой вопрос.

Однако и для самого митрополита Онуфрия сложилась очень рискованная ситуация

Никогда прежде он сам не готовил документы для собрания такого уровня и сотрудников для такой работы у него нет. Однако и другого выхода тоже нет – если привлекать тех, кому Онуфрий не доверяет полностью, то будут утечки и патриархия получит доступ к проектам документов со всеми вытекающими последствиями: будет организован саботаж в редакционной работе, а в последствии и на самом собрании.

Угроза саботажа вполне реальна, так как уже на прошедшем синоде митрополит Антоний попытался заблокировать любые решения, связанные с проведением собрания. Он не внес этот пункт в проект заявления синода. И только благодаря тому, что митрополит Онуфрий жестко настаивал на решении о проведении собрания, Антонию не удалось его заблокировать.

Мягкость и расплывчатость формулировок позволила Антонию надеяться, что собрание состоится нескоро: оргкомитет собрания не был создан, даты не были объявлены даже приблизительно. Тем не менее, Антоний был вынужден звонить в Москву и извиняться, что все его усилия по блокировке собрания оказались тщетными.

Предстоящее собрание будет детищем митрополита Онуфрия и, если оно пройдет успешно, обеспечит будущее УПЦ, хотя и не решит всех стоящих проблем

Теперь о самом собрании. Следует признать, что я ошибался: его неопределенный канонический статус связан не с тем, что оно необходимо для выпуска пара (этого хочет патриархия, но у нее уже не получится), а с тем, что у синода есть сомнения, смогут ли приехать епископы и миряне тех епархий, которые находятся на захваченных российскими войсками территориях.

Если не смогут, то статус собора такое собрание не получит и его решения не будут иметь канонической силы. Однако и здесь возможны различные сценарии развития событий. Есть и положительный сценарий: если собрание обратится к присутствующим епископам с просьбой провести архиерейский собор и утвердить решения собрания, то они получат каноническую силу.

Совершенно очевидно, что главный и практически единственный вопрос – это вопрос о независимости от РПЦ и патриарха Кирилла

И здесь ситуация простая: если митрополит Онуфрий выступит за автокефалию, то его поддержит большинство епископов. «Автокефальная партия» в епископате сформировалась буквально в последние недели и ее лидером стал сам Онуфрий. «Промосковская партия» тоже существует, но большим влиянием уже не пользуется и вряд ли ее можно назвать партией (у архиереев на территории независимой Украины одна ситуация, на оккупированных территориях совсем другая).

Если же говорить о духовенстве и мирянах, то многие приходя прямо сейчас проводят собрания и пишут «наказы» участникам собрания. Вполне возможно, что именно на основании этих наказов митрополит Онуфрий окончательно сформирует проекты решений предстоящего собрания.

Уже звучат голоса, что если УПЦ объявит об автокефалии, то она уйдет в раскол

Однако в условиях войны строгие нормы канонического права (многие из которых и так не работают, по крайней мере в Московском патриархате) из соображений икономии могут быть ослаблены.

Опять-таки я уже писал, что УПЦ может перестать поминать патриарха Кирилла и начать поминать патриарха Варфоломея с условием, что после окончания войны состоится объединительный собор с ПЦУ или канонический статус УПЦ будет определен иным образом.

В любом случае надо действовать и, если митрополит Онуфрий захочет сейчас услышать голос паствы и духовенства, этот голос должен быть внятным.

PS: Это только прогноз, один из возможный сценариев. Ситуация может повернуться и совсем иначе.

Джерело: блог Сергія Чапніна

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