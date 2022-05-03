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    Мракобісся російської церкви. Гундяєв заявив, що «Росія ніколи ні на кого не нападала»

    Російська церква знову цинічно бреше - Мракобісся російської церкви. Гундяєв заявив, що «Росія ніколи ні на кого не нападала»
    Російська церква знову цинічно бреше
    скріншот з відео

    Триває 69-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Патріарх російської православної церкви Кирило (Гундяєв), відзначився черговою брехливою проповіддю.

    «Ми ні з ким не хочемо воювати. Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивовижно, коли велика й могутня держава ні на кого не нападає, а лише захищає свої кордони», – заявив патріарх.

    При цьому він стверджує, що росіяни роблять все правильно, саме тому їх так любить Господь.

    Російська церква вляпалась в черговий скандал. В інтернет виклали відео, де протоієрей та настоятель храму у Єкатеренбурзі Дмитро Черняк, лякає прихожан казками про «коричневу чуму» в Україні.

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    Теги: росія окупанти церква пропаганда війна путін РПЦ скандал Україна окупація #stoprussia
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    Мракобісся російської церкви. Гундяєв заявив, що «Росія ніколи ні на кого не нападала»