Російська еліта обурена діями Кремля: Грозєв – про те, як Путіна можуть прибрати «свої»

Путін уже практично нічого не може дати еліті, аби вона залишалася лояльною до його режиму

Представники російської еліти розуміють, що війну в Україні програно, а тому невдоволення діями Кремля зростає ледь не щодня

Болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв переконаний, що конфлікт між президентом РФ та впливовими російськими силовиками очевидний. Водночас поки що не можна сказати, чи переросте він в якийсь бунт або ж мініреволюцію. Таку заяву зробив він в інтерв’ю з ведучим програми «Грани времени» Муміном Шакіровим.

Грозєв пояснив, що багато років еліти, які отримували гроші, мали завдання якось їх зберігати і за ними наглядати. Але ж вони ніколи не були суверенами своїх дій. Тепер конфлікт передбачуваний: ці люди платять ціну, хоча ніхто заздалегідь їм не сказав, що це потрібно буде робити.

«Частина угоди, яка укладалася з елітою, містила такий баланс інтересів: «Ви можете літати в Монако, зустрічатися та спонсорувати вечірки політичних партій, робити з себе білих та пухнастих, але є червоні кордони, які ви не можете перетинати, та гроші, які ви повинні тримати в спілкуванні». Нині все це зникло», – каже журналіст.

Головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat наголошує, що Путін уже практично нічого не може дати еліті, аби вона залишалася лояльною. У нього вже немає ресурсів, які можна перерозподілити та передати. Це очевидно, адже Росія нічого цінного у війні з Україною не виграє. Тому Грозєв прогнозує все більшу і більшу кризу у відносинах Кремля та еліти.

За словами Грозєва, хакери діляться з журналістами безліччю кореспонденції, й звідти випливає, що російські еліти вкрай незадоволені подіями, зокрема й щодо ситуації в Україні.

«Ніхто не чекає жодного позитиву для Росії. А в деяких випадках – дуже жорстка критика щодо рішення розпочати війну. Тож тут, швидше за все, питання не в тому, чи є такий конфлікт, а чи він реалізується в якісь дії еліти проти Кремля. Інформована еліта всередині силовиків розуміє, що війну програно», – зауважує розслідувач.

Грозєв пояснив, що невдоволення може посилитися за будь-якої ситуації. Наприклад, коли Росія втратить Луганськ, а лінія фронту зміститься до кордонів РФ.

«Тут з'являється якийсь полковник під назвою граф Штауффенберг і, умовно, кладе портфель з бомбою під ноги Путіну. Ідея замаху на Гітлера виникла лише тоді, коли стало очевидним, що війна програна, треба було рятувати Німеччину від повного розгрому», – пригадує журналіст.

На думку експерта, саме поінформована еліта всередині силовиків розуміє, що війну програно. Війна була оформлена доктринально як те, що треба було закінчити протягом одного тижня. Зараз те, що відбувається – це якась «друга» війна, шанси на виграш якої не гарантовані.

«Ми бачимо прогнози, які не можна назвати оптимістичними з російської точки зору тих, хто поінформований. Telegram-канали найманців, «вагнерівців» та інших критикують відсутність стратегії, тактичних здібностей у генералів, у Генштабу. Еліта силовиків розуміє, що шансів виграти цю війну без мобілізації та соціального вибуху, який буде після неї, замало», – резюмує він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед російських військових наростає обурення вищим керівництвом. Адже бійці не отримали «бойові» кошти.