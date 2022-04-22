В армії загарбника назріває бунт через невиплати «бойових» грошей

Основна мотивація російських загарбників у війні проти України – гроші

Серед російських військових наростає обурення вищим керівництвом. Адже бійці не отримали «бойові» кошти. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Основна мотивація російських загарбників у війні проти України – гроші. Але і її окупантів позбавили, адже «бойові» виплати за березень отримали не всі.

«За наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, що залучений до бойових дій на території України, не отримав так звані «бойові»кошти за березень місяць. Через що військовослужбовці висловлюють своє невдоволення та обурення», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, російські окупанти зневірились у своїй місії «визволителів» і єдине, чого хочуть – повернутися цілими додому.