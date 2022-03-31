Рашисти навіть не думають зупинятись

Росію можна зупинити лише завдавши їй тяжкої військової поразки

Росіяни розпочали часткове відведення своїх військ з Київської та Чернігівської областей. Але не варто цьому радіти та розслаблятися, як хотілося б багатьом.

Війна не те що не закінчена, вона в самому розпалі.

Путін не пробачить українцям свого приниження.

Війська із Сум, Чернігова, Києва вантажаться на залізничні платформи та перекидаються в Донецьку та Луганську області з метою оточення нашого угруповання Сил ООС.

Наступ планується із трьох сторін:

У напрямку Ізюм – Барвінкове, з прицілом на Слов'янськ – Краматорськ, йдуть жорстокі бої.

Продовжується наступ на Сєверодонецьк – Попасну з метою оточення Лисичанська.

З півдня, з боку Маріуполя, також почав готуватись ударний кулак.

Крім того, відзначено накопичення резервів ворога в Алчевську, Стаханові, Первомайську та на околицях Макіївки та Донецька.

Путін планує оточення нашого угруповання сил ООС (нехай потішить себе надією – не має статися!)

Після чого він збирається висунути керівництву України ультиматум щодо беззастережної капітуляції на його умовах.

А якщо ультиматум не буде прийнято, що очевидно для всіх, крім Путіна, він знову висуне свої війська на Київ.

Не виключено, що цього разу разом із Лукашенком.

Путіна можна зупинити, лише завдавши його армії тяжкої військової поразки, яке за рівнем втрат дорівнюватиме Сталінградській битві, що стала початком кінця для гітлерівського вермахту.

Тоді ми могли б розгорнути свій наступ та викинути армію окупантів за межі України.

Джерело: блог Антона Геращенко

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