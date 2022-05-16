Міністри ЄС не змогли погодити санкції проти Росії

Голови МЗС Євросоюзу не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти Росії

Найбільш гострим було питання запровадження нафтового ембарго, яке входить до шостого пакету санкцій

Голови МЗС країн Євросоюзу вкотре не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомило видання The Guardian.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель розповів, що зустріч міністрів закордонних справ ЄС з приводу шостого пакету санкцій у понеділок не змогла вийти з глухого кута, оскільки «у нас є ті самі труднощі щодо одностайності».

Голова дипломатії ЄС не повідомив деталі переговорів. Найімовірніше найбільш гострим було питання запровадження нафтового ембарго, яке входить до шостого пакету санкцій.

Голова МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс сказав, що ЄС є «заручником однієї країни-члена», маючи на увазі Угорщину. Їй запропонували відтермінування ембарго до кінця 2024 року.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що повна модернізація енергетичної інфраструктури Угорщини буде коштувати від 15 до 18 млрд євро.

Як повідомлялося, Німеччина готує «кризовий план» на випадок раптового припинення поставок газу з Росії.

Нагадаємо, Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України.

Нагадаємо, надзвичайна і повноважна посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що її країна готується до поставок нашим захисникам сучасної зброї. Німеччина зрозуміла, що війна не закінчиться швидко.

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