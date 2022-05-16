Генсек ООН пропонує послабити санкції проти РФ в обмін на експорт зерна з України

РФ заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна

Гутерріш звернувся до Москви з проханням дозволити постачання українського зерна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував пом'якшити санкції щодо калійних добрив з Росії та Білорусі. В обмін він хоче, щоб Москва розблокувала можливість експорту зерна з України. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Гутерріш веде переговори з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відновити експорт зернових з України на світові ринки. Таким чином генсек ООН хоче запобігти глобальному дефіциту продовольства.

За даними співрозмовників газети, Гутерріш звернувся до Москви з проханням дозволити постачання українського зерна. В обмін генсек ООН запропонував пом'якшити санкції щодо експорту калійних добрив з Росії та Білорусі.

Представництва України та Росії при ООН відмовилися від коментарів. Посольство Туреччини в США також не стало відповідати на запитання видання.

Нагадаємо, раніше Всесвітня продовольча програма ООН закликала Росії відкрити чорноморські порти України, які зараз блоковані російським флотом.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна.

За останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на $450 млн.