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    Соціум

    Росію масово покидають мігранти з держав СНД: статистика

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    Кількість тих, хто в&rsquo;їжджає до Росії, не змінилася - Росію масово покидають мігранти з держав СНД: статистика
    Кількість тих, хто в’їжджає до Росії, не змінилася
    ілюстраційне фото

    За перший квартал 2022 року з Росії виїхало вдвічі більше людей, ніж за той самий період 2021 року

    За перший квартал з Росії виїхало вдвічі більше людей, ніж за той самий період минулого року. Їдуть всі, крім таджикистанців. Про це пише Телеграм-канал «Псковської губернії».

    За даними Росстату, за перший квартал 2022 року з Росії виїхало вдвічі більше людей, ніж за той самий період 2021 року. За три місяці з країни виїхали 205 тисяч людей, а торік ця кількість становила 100 тисяч людей. Кількість тих, хто в’їжджає до Росії, не змінилася.

    Росте кількість людей, які покидають Росію

    Росте кількість людей, які покидають Росію

    Також «Псковська губернія» оприлюднила дані про міграційний приріст та зниження. Із Росії виїжджають жителі усіх держав, які є або були повноправними чи асоційованими членами СНД, окрім Таджикістану. Хоча і звідти міграційний приріст помітно знизився проти минулого року.

    Теги: росія окупанти війна мігранти статистика СНД Україна кордон окупація #stoprussia
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    Росію масово покидають мігранти з держав СНД: статистика