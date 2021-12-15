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    Мігранти проривалися до Польщі, але застрягли у болоті (фото, відео)

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    У болоті застрягли чотири нелегальні мігранти з Сирії та Іраку - Мігранти проривалися до Польщі, але застрягли у болоті (фото, відео)
    У болоті застрягли чотири нелегальні мігранти з Сирії та Іраку
    фото: Straż Graniczna

    Близько півночі на ділянці у Черемчі кордон штурмувала група із 40 агресивно налаштованих біженців

    Польські прикордонники врятували чотирьох нелегальних мігрантів, які застрягли у болоті, повідомила Прикордонна служба Польщі у Twitter.

    «У болоті застрягли чотири нелегальні мігранти з Сирії та Іраку. Їх знайшли завдяки використанню дрону», йдеться у повідомленні відомства.

    За інформацією відомства, двоє осіб були доставлені до лікарні. Крім того, як зазначили прикордонники, минулої доби 29 осіб намагалися незаконно перетнути кордон Польщі з території Білорусі.

    Близько півночі на ділянці у Черемчі кордон штурмувала група із 40 агресивно налаштованих біженців.

    Зазначимо, Польща, Литва та Латвія зіштовхнулися зі значним зростанням кількості мігрантів із боку Білорусі. У ЄС вважають, що таким чином режим Лукашенка намагається помститися за санкції, запроваджені у відповідь на узурпацію влади в країні та політичні репресії проти опозиції.

    Нагадаємо, 12 грудня Велика Британія заявила, що відправить до Польщі 140 військових інженерів, які допоможуть польським силовим відомствам з украпленням прикордонних ділянок.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща санкції мігранти закон Латвія кордон
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    Мігранти проривалися до Польщі, але застрягли у болоті (фото, відео)