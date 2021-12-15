Мігранти проривалися до Польщі, але застрягли у болоті (фото, відео)

У болоті застрягли чотири нелегальні мігранти з Сирії та Іраку

Близько півночі на ділянці у Черемчі кордон штурмувала група із 40 агресивно налаштованих біженців

Польські прикордонники врятували чотирьох нелегальних мігрантів, які застрягли у болоті, повідомила Прикордонна служба Польщі у Twitter.

«У болоті застрягли чотири нелегальні мігранти з Сирії та Іраку. Їх знайшли завдяки використанню дрону», – йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією відомства, двоє осіб були доставлені до лікарні. Крім того, як зазначили прикордонники, минулої доби 29 осіб намагалися незаконно перетнути кордон Польщі з території Білорусі.

Близько півночі на ділянці у Черемчі кордон штурмувала група із 40 агресивно налаштованих біженців.

Wczoraj #funkcjonariuszeSG z placówek w Michałowie i Narewce wspólnie z @KGPSP prowadzili przez kilka godzin akcję ratowniczą.Czworo nielegalnych imigrantów ob.Syrii i Iraku utknęło na bagnach. Udało się ich odnaleźć dzięki użyciu drona #WP

Dwie osoby przewieziono do szpitala. pic.twitter.com/N2Pbd3FYNe — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 15, 2021

Зазначимо, Польща, Литва та Латвія зіштовхнулися зі значним зростанням кількості мігрантів із боку Білорусі. У ЄС вважають, що таким чином режим Лукашенка намагається помститися за санкції, запроваджені у відповідь на узурпацію влади в країні та політичні репресії проти опозиції.

Нагадаємо, 12 грудня Велика Британія заявила, що відправить до Польщі 140 військових інженерів, які допоможуть польським силовим відомствам з украпленням прикордонних ділянок.

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