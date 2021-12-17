Кидали петарди і задіяли човен: мігранти штурмували польський кордон
Дев'ятеро людей біля Бобровника намагалися потрапити до Польщі на човні
У Білорусі, у четвер, 16 грудня, 93 мігранти намагалися прорватися через польський кордон. Про це йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі у Twitter.
У відомстві зазначили, що на ділянці кордону біля населеного пункту Дубичі-Церківні група з 11 людей кидала петарди у польських правоохоронців та силою проривалася через кордон.
Wczoraj tj.16.12 granicępróbowało przekroczyć 93 osoby.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 17, 2021
Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 11 os. siłowo forsowała granicę rzucając petardami hukowymi.
Na odcinku #PSGBobrowniki grupa 9 os. próbowała przeprawić się na stronę pontonem. pic.twitter.com/wCT5EP3jT0
Ще дев'ятеро людей біля Бобровника намагалися потрапити до Польщі на човні.
Напередодні на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.
Раніше повідомлялося, що польські силовики упродовж кількох годин проводили рятувальну операцію, евакуюючи двох мігрантів з Сирії, що під час незаконного перетину кордону заблукали та опинилися у болоті. Їх відалося знайти за допомогою дрона. Обоє сирійців дістали переохолодження, тож їх доправили до лікарні.
Нагадаємо, що минулої неділі під час штурму мігрантами білорусько-польського кордону постраждав польський військовий.
Також нагадаємо, що, попри зниження активності мігрантів на кордоні, спроби його перетину не припиняються. Мігрантам, як і раніше, надають підтримку білоруські силовики.