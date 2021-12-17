Кидали петарди і задіяли човен: мігранти штурмували польський кордон

Дев'ятеро людей біля Бобровника намагалися потрапити до Польщі на човні

У Білорусі, у четвер, 16 грудня, 93 мігранти намагалися прорватися через польський кордон. Про це йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі у Twitter.

У відомстві зазначили, що на ділянці кордону біля населеного пункту Дубичі-Церківні група з 11 людей кидала петарди у польських правоохоронців та силою проривалася через кордон.

Wczoraj tj.16.12 granicępróbowało przekroczyć 93 osoby.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 11 os. siłowo forsowała granicę rzucając petardami hukowymi.

Na odcinku #PSGBobrowniki grupa 9 os. próbowała przeprawić się na stronę pontonem. pic.twitter.com/wCT5EP3jT0 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 17, 2021

Ще дев'ятеро людей біля Бобровника намагалися потрапити до Польщі на човні.

Напередодні на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.

Раніше повідомлялося, що польські силовики упродовж кількох годин проводили рятувальну операцію, евакуюючи двох мігрантів з Сирії, що під час незаконного перетину кордону заблукали та опинилися у болоті. Їх відалося знайти за допомогою дрона. Обоє сирійців дістали переохолодження, тож їх доправили до лікарні.

Нагадаємо, що минулої неділі під час штурму мігрантами білорусько-польського кордону постраждав польський військовий.

Також нагадаємо, що, попри зниження активності мігрантів на кордоні, спроби його перетину не припиняються. Мігрантам, як і раніше, надають підтримку білоруські силовики.

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