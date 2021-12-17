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    Кидали петарди і задіяли човен: мігранти штурмували польський кордон

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    Мігранти закидали польських прикордонників петардами - Кидали петарди і задіяли човен: мігранти штурмували польський кордон
    Мігранти закидали польських прикордонників петардами
    фото: поліція Підляського воєводства, Podlaska Policja / Twitter

    Дев'ятеро людей біля Бобровника намагалися потрапити до Польщі на човні

    У Білорусі, у четвер, 16 грудня, 93 мігранти намагалися прорватися через польський кордон. Про це йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі у Twitter.

    У відомстві зазначили, що на ділянці кордону біля населеного пункту Дубичі-Церківні група з 11 людей кидала петарди у польських правоохоронців та силою проривалася через кордон.

    Ще дев'ятеро людей біля Бобровника намагалися потрапити до Польщі на човні.

    Напередодні на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.

    Раніше повідомлялося, що польські силовики упродовж кількох годин проводили рятувальну операцію, евакуюючи двох мігрантів з Сирії, що під час незаконного перетину кордону заблукали та опинилися у болоті. Їх відалося знайти за допомогою дрона. Обоє сирійців дістали переохолодження, тож їх доправили до лікарні.

    Нагадаємо, що минулої неділі під час штурму мігрантами білорусько-польського кордону постраждав польський військовий.

    Також нагадаємо, що, попри зниження активності мігрантів на кордоні, спроби його перетину не припиняються. Мігрантам, як і раніше, надають підтримку білоруські силовики.

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    Теги: Білорусь Польща мігранти кордон
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    Кидали петарди і задіяли човен: мігранти штурмували польський кордон