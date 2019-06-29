Розслідування: третій підозрюваний в отруєнні Скрипаля керував операцією з Лондона



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Денис Сергєєв (посередині) керував операцією по травленню Скрипалів з Лондона Фото: theins.ru

Денис Сергєєв був керівником оперативної групи і, перебуваючи в Лондоні, підтримував зв'язок із вищими офіцерами в Москві

Старший офіцер російської військової розвідки Денис Сергєєв міг керувати діями групи підозрюваних в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це свідчать докази, отримані в ході спільного розслідування програми BBC Newsnight, Bellingcat і The Insider.

Ще в лютому британські газети повідомляли, що одночасно з «Олександром Петровим» і «Русланом Бошировим» до Лондона прибув дехто «Сергій Федотов», який також брав участь у операції.

Група розслідувачів Bellingcat і російське видання The Insider тоді опублікували матеріал, в якому повідомлялося, що насправді «Федотова» можуть звати Денис Сергєєв. ВВС вдалося встановити, що Сергєєв має звання генерал-майора і служить у ГРУ РФ. Незалежні джерела підтвердили кореспонденту Марку Урбану, що Сергєєв був керівником оперативної групи і, перебуваючи в Лондоні, підтримував зв'язок із вищими офіцерами в Москві.

За даними джерел, Денис Сергєєв прибув у лондонський аеропорт «Хітроу» зранку в п'ятницю, 2 березня, і полетів у другій половині дня в неділю, 4 березня. У цей же день отруйну речовину «Новачок» нанесли на ручку вхідних дверей Сергія Скрипаля. У Лондоні Сергєєв оселився біля вокзалу Паддінгтон, тоді як «Петров» і «Боширов» зняли номер у готелі в районі Боу на сході Лондона. Деталі візиту Сергєєва в Лондон вдалося встановити після того, як міжнародна група розслідувачів Bellingcat отримала дані білінгу його мобільного телефону і поділилася ними з ВВС.

Під час свого візиту Денис Сергєєв намагався не користуватися Wi-Fi-точками, використовуючи з'єднання 3G і 4G. Він виходив в інтернет сотні разів. Повідомленнями він обмінювався в месенджерах WhatsApp, Viber і Telegram. Хоча велику частину своєї поїздки Сергєєв провів у Паддінгтоні, вранці 3 березня він відправився в центр міста, доїхавши до набережної Темзи.

Зіставлення цих даних з даними поліції про місцезнаходження інших підозрюваних по справі показує, що в той день саме в цьому місці у Сергєєва було 30-40 хвилин вільного часу, під час яких він міг зустрітися з «Петровим» і «Бошировим», які невдовзі після цього сіли на поїзд до Солсбері. Поїзд відійшов від станції Ватерлоо, що знаходиться поруч.

Сергєєв дзвонив тільки на один телефонний номер, який, на думку джерел, міг належати його зв'язному в ГРУ. На перший погляд, номер зв'язкового був зареєстрований на звичайну передплачену сім-карту. Але при цьому телефон не зв'язувався ні з однією з веж мобільного зв'язку і не мав IMEI, унікального номера для ідентифікації мобільних телефонів. Крім того, всупереч російському законодавству, цей номер протягом кількох років не мав власника. У Лондоні Сергєєв відповів на десять дзвінків з цього номера, сам набрав номер лише одного разу - перед своїм від'їздом з вокзалу Паддінгтон 4 березня.

Дані, надані Bellingcat, показують, що Сергєєв під псевдонімом «Сергій Федотов» бував у Британії і раніше - у 2016 і 2017 роках. Причому в 2017 році Сергєєв знаходився в країні в той же час, що і полковник Олександр Мишкін. Слідчі вважають, що саме в той приїзд Мишкіна і сформувався план з отруєння Скрипаля. І хоча існують дані, що свідчать про тривале спостереження за Скрипалем, а також про те, що операція в Солсбері була запланована заздалегідь, за білінгом Сергєєва видно, що квитки в Лондон він купував в останній момент.

Керівник розслідування Bellingcat Христо Грозев сказав ВВС, що 1 березня Сергєєв «гарячково дзвонив турагентам», щоб забронювати найближчий рейс. ЗМІ звернулися за коментарем до дружини Сергєєва, але вона не відповіла на питання.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.