Розстріл курдів у Парижі: місто охопили протести

У Парижі тривають сутички між протестувальниками та поліцією. Сотні людей мітингували, закликаючи до справедливості після стрілянини в населеному переважно курдами кварталі французької столиці. У її результаті загинули три людини. Про це повідомляє телеканал Aljazeera.

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Протестувальники кидали каміння в поліцію. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, який раніше зібрався на площі Республіки, традиційному місці для демонстрацій у місті.

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У п’ятницю озброєний чоловік обстріляв людей у курдському культурному центрі, кафе та перукарні неподалік у жвавому районі 10-го округу Парижа. За даними влади, під час нападу, спрямованого проти іноземців, також було поранено ще трьох людей.

Під час інциденту 69-річний підозрюваний у нападі був поранений і зараз перебуває під вартою. Минулого року його звинуватили в нападі на мігрантів і на початку цього місяця випустили під заставу. Слідчі розглядали можливий расистський мотив стрілянини.

Після того, як у п’ятницю вдень розлючений натовп зіткнувся з поліцією, лідери курдської громади закликали зібратися з полудня у суботу.

Раніше повідомлялося, що у центрі Дрездена чоловік відкрив стрілянину і захопив заручників.