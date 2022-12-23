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У Парижі чоловік влаштував стрілянину, є загиблі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Парижі чоловік влаштував стрілянину, є загиблі (відео)
фото: скріншот відео

Один з постраждалих отримав поранення в литку під час перебування в перукарні

Сьогодні, 23 грудня, у Парижі (Франція) невідомий чоловік у віці близько 60 років влаштував стрілянину. Внаслідок чого шестеро людей отримали поранення. Про це повідомляє BFM TV.

Зазначається, що один з постраждалих отримав серйозні поранення. Загалом чоловік здійснив близько семи-восьми пострілів, внаслідок чого на вулиці виникла паніка. Стрілка вже затримали, однак мотиви його поки що невідомі.

Префектура поліції закликала містян уникати місця події та дозволити екстреним службам виконувати свою роботу.

Як відзначаються свідки, один з постраждалих отримав поранення в литку під час перебування в перукарні. Його вже госпіталізували.

Перший заступник мера Парижа Еммануель Грегуар подякував поліції за оперативне реагування. Він повідомив, що перебуває в контакті з префектурою поліції та прокуратурою, аби дізнатися усі подробиці.

Згодом стало відомо, що внаслідок стрілянини загинули двоє людей. «Розпочато розслідування за фактом вбивства, добровільного вбивства і насильства при обтяжуючих обставинах. Наразі 69-річного чоловіка затримано та взято під варту», - повідомили в прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що у центрі Дрездена чоловік відкрив стрілянину і захопив заручників.

Теги: Франція розслідування чоловік стрілянина поранення

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