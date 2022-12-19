Фінал у Катарі: у центрі Парижа почалися заворушення через поразку збірної Франції (відео)

Основні заворушення відбуваються районі Єлисейських полів

Після поразки збірної Франції у фіналі Чемпіонату світу-2022 від команди Аргентини в центрі Парижа почалися заворушення. Про це повідомляють соцмережі.

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Футбольні фанати влаштували сутички із співробітниками поліції. Правоохоронці у відповідь застосовують проти вболівальників спеціальні засоби: кийки, щити та сльозогінний газ.

Зазначається, що основні заворушення відбуваються у цей час у районі Єлисейських полів.

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Збірна Аргентини перемогла команду Франції у фінальному матчі Чемпіонату світу у Катарі. Основний час матчу завершився з рахунком 2:2. В Аргентини забили Анхель Ді Марія та Ліонель Мессі, за французів дублем відповів Кіліан Мбаппе. У додаткові 30 хвилин за Аргентину також забив Мессі, а у Франції втретє відзначився Мбаппе.

У серії пенальті аргентинські футболісти виявилися точнішими – 4:2. Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Раніше з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

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Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.