У центрі Дрездена чоловік відкрив стрілянину і захопив заручників (фото)

Нападника було поранено та затримано під час операції зі звільнення заручників

У суботу, 10 грудня, в центрі Дрездена озброєний чоловік влаштував стрілянину та захопив заручників. За повідомленнями німецьких ЗМІ, зловмисник забарикадувався в торговельному центрі Altmarktgalerie, пише DW.

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Газета Bild передає, що чоловік, озброєний пістолетом, увірвався вранці в будівлю місцевої радіостанції Radio Dresden і відкрив вогонь, працівники встигли сховатися в безпечному місці. Потім він попрямував на машині в центральну частину міста, де сховався в одному з приміщень косметично-господарського магазину DM у торговому центрі Altmarktgalerie.

У зв'язку з тим, що трапилося, проведено евакуацію людей із торговельного центру та прилеглих територій. Поліція звернулася до населення і туристів із проханням триматися якомога далі від цього району. Розташований поблизу різдвяний ринок закрито.

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Згідно з поки що не підтвердженою офіційною інформацією, до того як прибути на радіостанцію, чоловік скоїв убивство в дрезденському районі Проліс.

Дрезденська поліція повідомила, що в одному з багатоквартирних будинків у районі Проліс виявлено тіло вбитої 70-річної жінки, і що підозрюваним у вбивстві є її 40-річний син. Поліція пов'язує цей злочин із захопленням заручників у центрі Дрездена.

Згодом поліція Дрездена повідомила, що затримала підозрюваного. Ніхто із заручників не постраждав. Нападника було поранено під час операції зі звільнення. Поліція припускає, що він страждає на психічне захворювання.

До слова, у Києві в одному з торгових центрів сталася стрілянина. Продавець під час конфлікту з відвідувачем тричі вистрілив у підлогу з травматичної зброї.