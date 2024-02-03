Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Розстріл пілота, який скидав ракети на Україну: російські ЗМІ оприлюднили свою версію подій

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розстріл пілота, який скидав ракети на Україну: російські ЗМІ оприлюднили свою версію подій
Замах стався поруч із гаражами
фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Поліція виявила на місці злочину три гільзи від травматичної зброї та металеву колбу-наконечник

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про розстріл командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майора Олега Стегачова. Тим часом, російські ЗМІ оприлюднили свою версію подій.

Так, за повідомленням Telegram-каналу Baza, 2 лютого 38-річний Олег Стегачов та його друг, 49-річний командир вогневих установок у відставці Сергій П. перебували поряд із гаражами на вулиці Петровського. Близько 20 години вони почули три звуки, схожі на постріли. Після цього чоловіки зателефонували до поліції та розповіли про те, що сталося.

Після приїзду поліції на місці було виявлено три гільзи від травматичної зброї та металеву колбу-наконечник. Поки невідомо, чи постраждав Стегачов. Телеграм-канал Fighterbomber заявляє, що колишній пілот потрапив до лікарні з несерйозним пораненням після побутового конфлікту.

При цьому, стверджує Baza, сам Стегачов пішов у відставку та звільнився ще до початку СВО, а зараз він працює у Красноярській комерційній авіакомпанії. Його товариш Сергій П., теж відставний військовий, працює водієм-експедитором.

«Офіційної інформації щодо цієї ситуації поки що не було», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. 

Теги: розвідка війна пілот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шмигаль: Уряд робить ставку на розвиток ринку озброєння
Скільки компаній в Україні виготовляють безпілотники – відповідь Шмигаля
1 лютого, 19:27
РФ виробляє для «Ланцетів» лише планери, блок живлення та камери
Forbes пояснив, чому РФ скоротила атаки безпілотниками «Ланцет»
2 лютого, 14:58
Пілот безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні
Розвідка повідомила про розстріл пілота Ту-95, який бомбив Україну
3 лютого, 14:48

Соціум

Ідеальний пособник. Російська пропаганда в захваті від Грузії
Ідеальний пособник. Російська пропаганда в захваті від Грузії
У Болгарії затримано співробітника МВС, який шпигував на користь Росії
У Болгарії затримано співробітника МВС, який шпигував на користь Росії
Завдяки булінгу у школах діти готуються до реалій життя у Росії – РПЦ (відео)
Завдяки булінгу у школах діти готуються до реалій життя у Росії – РПЦ (відео)
Падіння Іл-76. Путінський пропагандист погрожує ударом у відповідь... по Польщі
Падіння Іл-76. Путінський пропагандист погрожує ударом у відповідь... по Польщі
Українці стають безхатьками у Німеччині? Депутат навів невтішну статистику
Українці стають безхатьками у Німеччині? Депутат навів невтішну статистику
Британська розвідка повідомила за рахунок чого Путін збільшив військові витрати
Британська розвідка повідомила за рахунок чого Путін збільшив військові витрати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5634
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5386
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4573
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4500
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua