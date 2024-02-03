Розстріл пілота, який скидав ракети на Україну: російські ЗМІ оприлюднили свою версію подій

Поліція виявила на місці злочину три гільзи від травматичної зброї та металеву колбу-наконечник

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про розстріл командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майора Олега Стегачова. Тим часом, російські ЗМІ оприлюднили свою версію подій.

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Так, за повідомленням Telegram-каналу Baza, 2 лютого 38-річний Олег Стегачов та його друг, 49-річний командир вогневих установок у відставці Сергій П. перебували поряд із гаражами на вулиці Петровського. Близько 20 години вони почули три звуки, схожі на постріли. Після цього чоловіки зателефонували до поліції та розповіли про те, що сталося.

Після приїзду поліції на місці було виявлено три гільзи від травматичної зброї та металеву колбу-наконечник. Поки невідомо, чи постраждав Стегачов. Телеграм-канал Fighterbomber заявляє, що колишній пілот потрапив до лікарні з несерйозним пораненням після побутового конфлікту.

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При цьому, стверджує Baza, сам Стегачов пішов у відставку та звільнився ще до початку СВО, а зараз він працює у Красноярській комерційній авіакомпанії. Його товариш Сергій П., теж відставний військовий, працює водієм-експедитором.

«Офіційної інформації щодо цієї ситуації поки що не було», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.