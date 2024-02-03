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Розвідка повідомила про розстріл пілота Ту-95, який бомбив Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідка повідомила про розстріл пілота Ту-95, який бомбив Україну
Пілот безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні
фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Унаслідок атаки пілот зазнав вогнепальних поранень

У російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 – майора Стєґачьова Олєґа Сєрґєєвіча. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка повідомила про розстріл пілота Ту-95, який бомбив Україну фото 1

«Вказаний пілот ВКС РФ народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі «Енґельс» (в/ч 06987) – він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей», – ідеться у повідомленні розвідки.

Розвідка повідомила про розстріл пілота Ту-95, який бомбив Україну фото 2

Як розповіли в ГУР, унаслідок атаки пілот зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні – уточнюють.

Розвідка повідомила про розстріл пілота Ту-95, який бомбив Україну фото 3

Нагадаємо, 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. 

Теги: розвідка росія війна пілот

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