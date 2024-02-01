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Скільки компаній в Україні виготовляють безпілотники – відповідь Шмигаля

Христина Петренко
glavcom.ua
Скільки компаній в Україні виготовляють безпілотники – відповідь Шмигаля
Шмигаль: Уряд робить ставку на розвиток ринку озброєння
скріншот з відео

У 2023 році українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році

В Україні близько 200 компаній наразі випускають дрони, а позаминулого року їх було лише сім. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«У нашому фокусі – дрони й інші військові інновації. Ключове завдання – активізувати виробництво безпілотників, боєприпасів, іншої сучасної зброї та наситити нею сили оборони», – зазначив він.

Прем'єр нагадав, що Президентом Володимиром Зеленським була поставлена чітка ціль – цьогоріч випустити мільйон дронів для фронту.

За словами Шмигаля, з огляду на ту базу й потенціал, який український ОПК має сьогодні – це дуже реалістичне завдання.

«Уряд системно працює над тим, щоб українських дронів на фронті стало більше в рази. Ми робимо ставку не лише на державні проєкти, але й на приватні компанії», – підкреслив Прем’єр-міністр.

Водночас він відзначив, що уряд робить ставку на розвиток ринку озброєння, і «коли 4 з 5 компаній в оборонному секторі – приватний бізнес, це дає ефективність, інновації, швидкість».

Очільник уряду підкреслив, що за останні півтора року було ухвалено близько 20 законів і нормативно-правових актів, які формують ринок озброєнь. Відтак було спрощено допуск БПЛА до експлуатації, скасовано ПДВ та ввізне мито на комплектації для безпілотників, створено полігони для навчання пілотів та випробування нових видів дронів, спрощено процедуру списання.

«Зараз в Україні близько 200 компаній випускають дрони, а позаминулого року їх було лише сім», – повідомив Шмигаль.

Він уточнив, що у 2023 році українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році.

«Загалом Армія дронів дала старт розвитку не лише ринку БПЛА, а й усього defense-tech в Україні», – додав Прем’єр-міністр.

Раніше повідомлялось, що Уряд ухвалив три постанови, які покращать український оборонно-промисловий комплекс.

Нагадаємо, Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу. 

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Теги: безпілотник Денис Шмигаль держава міністр росія

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