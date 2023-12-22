Українські воїни на півдні знищили одразу три ворожі бомбардувальники

Су-34 є важким багатоцільовим винищувачем, що має набагато більше корисне навантаження, ніж інші

Українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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«Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого «Шахеда» отримав послання від окупантів: «сDохните сYки». Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34», – йдеться в повідомленні.

Чим важливий Су-34?

Експерти зазначають, що цей літак є важким багатоцільовим винищувачем, що має набагато більше корисне навантаження, ніж інші. Це насамперед позначається на його маневреності. За цим показником його не можна порівнювати з іншими «братами по зброї» – ні з найбільш маневреним Су-27, ні з менш маневреними Су-30 і Су-35.

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Максимальна вага бойового навантаження Су-34 становить 8 т, при цьому маса літака із зарядженою гарматою та екіпажем сягає 22,5 тонни. Такі показники відкривають нові можливості для виконання завдань, однак це неодмінно відбивається на маневреності машини.

Другим важливим фактором у сучасних бойових умовах – помітність літака. Інші російські літаки не можуть похвалитися непомітністю для систем виявлення ЗСУ. Ті ж згадані вище Су-25, Су-27 і Су-35 не є невидимками, але мають такий самий відсоток збитих літаків, а то й нижчий, ніж у Су-34.

Нагадаємо, що у ніч на 22 грудня відбувся третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Російські окупанти атакували Київ дронами Shahed. У багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

Російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу Shahed з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим. Силам ППО вдалося знищити 24 дрони.