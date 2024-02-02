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Forbes пояснив, чому РФ скоротила атаки безпілотниками «Ланцет»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Forbes пояснив, чому РФ скоротила атаки безпілотниками «Ланцет»
РФ виробляє для «Ланцетів» лише планери, блок живлення та камери
фото з відкритих джерел

Якщо у серпні 2023 року росіяни використали для атак по Україні 126 «Ланцетів», то у грудні – 59 дронів

Падіння виробництва дронів-камікадзе «Ланцет» може бути пов’язано з вибухом на «Загорського оптико-механічного заводі» в Сергієвому Посаді у серпні 2023 року. Про це пише Forbes.

За даними видання, росіяни у серпні минулого року застосували 126 «Ланцетів», а вже у грудні кількість ударів цими дронами-камікадзе знизилась до 59. «Замість того, щоб зростати, виробництво Lancet було скорочено. Щось сталося в серпні, що завадило ZALA (компанія РФ «ZALA Aero Group», що спеціалізується на розробці БПЛА – ред.) перетворити корпус Lancet на готову продукцію», – йдеться у статті.

Видання зазначає, що «Ланцет» складається з імпортних компонентів, включаючи двигун і бортову електроніку. Росіяни самостійно виготовляють тільки планери, блок живлення та камери – вибух на «Загорському оптико-механічному заводі» міг перервати саме постачання камер для дронів-камікадзе.

«Ланцети» – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, «Ланцет-3») та легкій (5 кг, «Ланцет-1») версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від «Ланцетів» та FPV-дронів екрани із сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, «Тунгуска», «Шилка», ПЗРК та ін. Ймовірна вартість одного «Ланцета» – близько $35 тис.

Нагадаємо, вибух на «Загорського оптико-механічного заводі» у місті Сергієв Посад у Московській області пролунав 9 серпня 2023 року. В результаті постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, одна людина загинула. Вибухова хвиля спричинила пошкодження об'єктів міської інфраструктури, зафіксовано руйнування на котельні, руйнувань зазнали вікна та фасади у межах міста.

До слова, журналісти з’ясували, що зазначений завод із 2019 року залучений до розробки далекого стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління з назвою «Посланник». Також «Агентство» підтвердило, що завод постачає оптику для бойовиків РФ, хоча губернатор Андрій Воробйов заявляв, що на об’єкті нібито давно виробляють піротехніку, а не оптику чи механіку.

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Теги: завод Forbes росіяни безпілотник

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