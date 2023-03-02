Розвідка США не виявила зв’язок між РФ і гаванським синдромом

Американські дипломати вперше відчули на собі наслідки впливу дивних звуків ще у 2016 році

Фахівці не знайшли підтверджень того, що іноземні лідери, зокрема Росії, санкціонували напад на персонал США

Гаванський синдром, виявлений в американських дипломатів, які працювали в посольстві США в Гавані, не пов'язаний із діями російських спецслужб. Про це повідомляє The Washington Post.

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Раніше Центральне розвідувальне управління допускало причетність Росії до цього синдрому. За даними газети, доповідь, присвячена гаванському синдрому, складена на підставі даних семи спецслужб, зокрема й ЦРУ. Їхні співробітники розглянули приблизно 1000 випадків цього захворювання, яке супроводжувалося такими фізичними симптомами, як дзвін у вухах, підвищення тиску, нудота, головний біль та гострий дискомфорт.

Зазначається, що п'ять із цих агентств назвали дуже малоймовірною причетність до гаванського синдрому якоїсь іноземної держави. Також маловірогідною є теорія про застосування радіоелектронної чи іншої зброї. Одна зі спецслужб назвала малоймовірною причетність іноземної держави, ще одна утрималася від оцінок. Про які саме спецслужби йдеться, не уточнюється.

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Аналітики не знайшли жодних доказів того, що до появи синдрому був причетний якийся супротивник. Також не було знайдено підтверджень, що іноземні лідери, зокрема Росії, знали чи санкціонували напад на персонал США, який міг би пояснити симптоми гаванського синдрому.

Гаванський синдром – це сукупність низки неврологічних симптомів, включно з запамороченням, нудотою, головним болем та проблемами зі слухом. Уряд США вважав це захворювання наслідком атаки з застосуванням мікрохвильової зброї. Уперше хвороба спостерігалася у деяких співробітників посольств Канади та США у Гавані (Куба) та членів їхніх сімей.

Нагадаємо, що вперше про гаванський синдром писали в 2016 році, коли співробітники американської дипмісії і їх родичі на Кубі скаржилися на такі симптоми, як втрата слуху, нудота, головні болі і розлад рівноваги. Після цього Вашингтон вислав 15 кубинських дипломатів через нездатність острівної держави вжити належних заходів для захисту американського персоналу. Агентство Associated Press тоді отримало аудіозапис атаки й описало звуки, які турбують постраждалих: «високочастотний звук цвіркунів, поєднаний з дряпанням нігтями по дошці».

До слова, у США хотіли помститися Росії за випадки гаванського синдрому в американців.