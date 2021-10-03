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    У США хочуть помститися Росії за випадки «гаванського синдрому» в американців

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    Американські дипломати вперше відчули на собі наслідки впливу дивних звуків ще у 2016 році - У США хочуть помститися Росії за випадки «гаванського синдрому» в американців
    Американські дипломати вперше відчули на собі наслідки впливу дивних звуків ще у 2016 році
    фото з відкритих джерел

    Москву звинувачують у використанні нової зброї спрямованої енергії

    США необхідно помститися Росії за випадки прояву «гаванського синдрому» у американських держслужбовців за кордоном. Про це написав оглядач американського видання 19fortyfive Джейсон Кіллмейер.

    За його словами, інциденти з нездужанням у американців відбуваються не без «втручання ззовні». Консенсус полягає в тому, що в цих атаках винна Москва, підкреслив журналіст. Він також додав, що, ймовірно, для подібних атак використовується зброя зі спрямованою енергією.

    Кіллмейер розповів, що таким чином Москва кидає виклик Вашингтону і ставить перед ним питання про відповідні заходи. При цьому він підкреслив, що США перебувають у скрутному становищі, оскільки американська влада все ще збирає докази недуги і намагається зрозуміти, як працює даний механізм.

    Вперше про «гаванський синдром» писали в 2016 році, коли співробітники американської дипмісії і їх родичі на Кубі скаржилися на такі симптоми, як втрата слуху, нудота, головні болі і розлад рівноваги. Після цього Вашингтон вислав 15 кубинських дипломатів через нездатність острівної держави вжити належних заходів для захисту американського персоналу. Агентство Associated Press тоді отримало аудіозапис атаки і описало турбують звуки: «високочастотний звук цвіркунів, поєднаний з дряпанням нігтями по дошці».


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    Теги: Росія США зброя Куба Вашингтон влада
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    У США хочуть помститися Росії за випадки «гаванського синдрому» в американців