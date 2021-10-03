У США хочуть помститися Росії за випадки «гаванського синдрому» в американців
Москву звинувачують у використанні нової зброї спрямованої енергії
США необхідно помститися Росії за випадки прояву «гаванського синдрому» у американських держслужбовців за кордоном. Про це написав оглядач американського видання 19fortyfive Джейсон Кіллмейер.
За його словами, інциденти з нездужанням у американців відбуваються не без «втручання ззовні». Консенсус полягає в тому, що в цих атаках винна Москва, підкреслив журналіст. Він також додав, що, ймовірно, для подібних атак використовується зброя зі спрямованою енергією.
Кіллмейер розповів, що таким чином Москва кидає виклик Вашингтону і ставить перед ним питання про відповідні заходи. При цьому він підкреслив, що США перебувають у скрутному становищі, оскільки американська влада все ще збирає докази недуги і намагається зрозуміти, як працює даний механізм.