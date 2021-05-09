Садік Хан переобраний на пост мера Лондона

Мер Лондона Садік Хан переобраний на другий термін

Лейборист Садік Хан обійшов консерватора Шона Бейлі на 10%

Лейборист Садік Хан набрав 55,2% голоси у другому турі на пост міського голови Лондона. Про це повідомляє Reuters.

Мер Лондона Садік Хан переобраний на другий термін. Як і в 2016 році, він балотувався від Лейбористської партії.

Повідомляється, що лейборист Хан отримав за підсумками другого раунду 55,2% голоси. Його суперник - консерватор Шон Бейлі - 44,8%.

Хан подякував в соцмережах виборцям, які віддали йому свої голоси.

«Для мене буде честю ще три роки працювати на місто, яке я люблю», – написав він у Twitter.

Вибори мали відбутися рік тому, але їх перенесли через пандемію Covid-19

Лейбориста Садіка Хана обрали мером Лондона в 2016 році. Він став першим мусульманином, який очолив Британську столицю.

Хан також перший британський мусульманин, що став членом кабінетів міністрів: в 2008-2010 роках він по черзі займав в лейбористському уряді Гордона Брауна пости держміністра у справах громад і держміністра в міністерстві транспорту.

Садік Хан народився в 1970 році в Лондоні в родині емігрантів з Пакистану. Він отримав юридичну освіту, в 2008-2009 роках був молодшим міністром з питань місцевого самоврядування, а в 2009-2010 - молодшим міністром транспорту в уряді Гордона Брауна.

Попередником Садіка Хана на посаді мера був консерватор Борис Джонсон, який зараз очолює британський уряд.