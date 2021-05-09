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    Садік Хан переобраний на пост мера Лондона

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    Мер Лондона Садік Хан переобраний на другий термін - Садік Хан переобраний на пост мера Лондона
    Мер Лондона Садік Хан переобраний на другий термін
    Фото: Reuters

    Лейборист Садік Хан обійшов консерватора Шона Бейлі на 10%

    Лейборист Садік Хан набрав 55,2% голоси у другому турі на пост міського голови Лондона. Про це повідомляє Reuters.

    Мер Лондона Садік Хан переобраний на другий термін. Як і в 2016 році, він балотувався від Лейбористської партії.

    Повідомляється, що лейборист Хан отримав за підсумками другого раунду 55,2% голоси. Його суперник - консерватор Шон Бейлі - 44,8%.

    Хан подякував в соцмережах виборцям, які віддали йому свої голоси.

    «Для мене буде честю ще три роки працювати на місто, яке я люблю», – написав він у Twitter.

    Вибори мали відбутися рік тому, але їх перенесли через пандемію Covid-19

    Лейбориста Садіка Хана обрали мером Лондона в 2016 році. Він став першим мусульманином, який очолив Британську столицю.

    Хан також перший британський мусульманин, що став членом кабінетів міністрів: в 2008-2010 роках він по черзі займав в лейбористському уряді Гордона Брауна пости держміністра у справах громад і держміністра в міністерстві транспорту.

    Садік Хан народився в 1970 році в Лондоні в родині емігрантів з Пакистану. Він отримав юридичну освіту, в 2008-2009 роках був молодшим міністром з питань місцевого самоврядування, а в 2009-2010 - молодшим міністром транспорту в уряді Гордона Брауна.

    Попередником Садіка Хана на посаді мера був консерватор Борис Джонсон, який зараз очолює британський уряд.

    Теги: вибори мер Велика Британія самоврядування
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