Уряд Аргентини переніс парламентські вибори через спалах Covid-19
Первинні вибори, які мали відбутися 8 серпня, будуть відтерміновані до 12 вересня
Первинні вибори, які мали відбутися 8 серпня, будуть відтерміновані до 12 вересня.
А проміжні, намічені на 24 жовтня, переносяться на 14 листопада.
«Нам вдалося домовитись з різними фракціями про те, щоб перенести вибори цього року, поставивши здоров’я та життя людей на перше місце», — йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Енріке де Педро.
В Аргентині, де проживає близько 45 мільйонів людей, зараз фіксується найбільша кількість заражень Covid-19 з початку пандемії. Станом на 8 травня підтверджено 3,1 мільйона випадків, 66 872 людини померли.
Тим часом керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.
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