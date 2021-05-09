Уряд Аргентини переніс парламентські вибори через спалах Covid-19

В Аргентині, де проживає близько 45 мільйонів людей, зараз фіксується найбільша кількість заражень Covid-19

Первинні вибори, які мали відбутися 8 серпня, будуть відтерміновані до 12 вересня

Уряд Аргентини домовився з опозиційними партіями про перенесення через пандемію Covid-19 парламентських виборів, які мали відбутися у серпні, на п’ять тижнів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Аргентини.

Первинні вибори, які мали відбутися 8 серпня, будуть відтерміновані до 12 вересня.

А проміжні, намічені на 24 жовтня, переносяться на 14 листопада.

«Нам вдалося домовитись з різними фракціями про те, щоб перенести вибори цього року, поставивши здоров’я та життя людей на перше місце», — йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Енріке де Педро.

В Аргентині, де проживає близько 45 мільйонів людей, зараз фіксується найбільша кількість заражень Covid-19 з початку пандемії. Станом на 8 травня підтверджено 3,1 мільйона випадків, 66 872 людини померли.

Тим часом керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.