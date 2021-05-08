Війна на сході України триває вже довше, ніж Друга світова – Ткаченко

День пам’яті та примирення – європейська модель вшанування, без кремлівського маніпулятивного «Можем повторить»

Війна на сході України триває вже довше, ніж Друга світова, а День пам’яті та примирення нагадує, що не можна розв’язувати міжнародні проблеми військовим шляхом. Такі думки висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

«Сьогодні – 8 травня. День, що є нагадуванням про страшну катастрофу і про те, що не можна розв’язувати міжнародні проблеми військовим шляхом, агресією, анексією, окупацією», – написав Ткаченко.

Він додав, що День пам’яті та примирення – європейська модель вшанування пам’яті під гаслом «Ніколи знову» замість кремлівського маніпулятивного «Можем повторить».

«Ми як європейська держава маємо цінувати мир. Категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Наша країна знає ціну війні. На жаль, Україна відзначає цю дату, знов ведучи боротьбу з агресором, що посягає на нашу територіальну цілісність. І ця війна продовжується вже довше, ніж Друга світова. Але ми маємо зберігати впевненість, бо, як і тоді, саме завдячуючи нашим захисникам та захисницям, переконання, що війна на сході завершиться, – не відступає», – ідеться у дописі Ткаченка.

Раніше повідомлялося, що через усне розпорядження Міністерства культури України, у Києві під загрозою опинилося проведення Дня пам'яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом.

Раніше керівництво Київської міськдержадміністрації вже звинувачувало Міністерство культури у свідомому затягуванні питання щодо занесення 64 об’єктів культурної спадщини столиці до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, через що деякі з них опинилися під загрозою знищення.

До слова, у січні 2021 року міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко остаточно заблокував передачу Гостиного двору з державної власності у комунальну власність Києва.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з тим, аби уряд невідкладно ухвалив рішення про передачу Гостиного двору громаді столиці.