  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Скандал зі святкуванням Дня примирення. У Кличка називають винного

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Святкування поблизу музею історії України у Другій світовій війні &ndash; традиція, якій понад 20 років - Скандал зі святкуванням Дня примирення. У Кличка називають винного

    Святкування поблизу музею історії України у Другій світовій війні – традиція, якій понад 20 років

    Фото з відкритих джерел

    На територію військового музею відмовляються пропускати обладнання для проведення урочистостей

    Через усне розпорядження Міністерства культури України, у Києві під загрозою опинилося проведення Дня пам'яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

    За її словами, технічне обладнання для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні.

    «Це традиційний захід, який відбувається у Києві щорічно понад 20 років. Сьогодні зранку нам стало відомо, що техніку та обладнання для монтування сцени не пропускають на територію музею. Пояснити причини такого рішення керівництво музею не може й посилається на пряму усну заборону Міністерства культури», – наголосила Хонда.

    Вона також додала, що жодних документів, які б підтверджували це рішення Міністерства культури, у керівництва музею немає.

    Заступниця голова КМДА зазначила, що мова, фактично, йде про спробу зриву проведення щорічного заходу.

    Раніше керівництво Київської міськдержадміністрації вже звинувачувало Міністерство культури у свідомому затягуванні питання щодо занесення 64 об’єктів культурної спадщини столиці до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, через що деякі з них опинилися під загрозою знищення.

    До слова, у січні 2021 року міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко остаточно заблокував передачу Гостиного двору з державної власності у комунальну власність Києва.

    Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з тим, аби уряд невідкладно ухвалив рішення про передачу Гостиного двору громаді столиці.

    Читайте також:

    Теги: Віталій Кличко Мінкульт міністр мова мер культура скандал КМДА уряд Олександр Ткаченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies