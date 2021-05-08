Скандал зі святкуванням Дня примирення. У Кличка називають винного

На територію військового музею відмовляються пропускати обладнання для проведення урочистостей

Через усне розпорядження Міністерства культури України, у Києві під загрозою опинилося проведення Дня пам'яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, технічне обладнання для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні.

«Це традиційний захід, який відбувається у Києві щорічно понад 20 років. Сьогодні зранку нам стало відомо, що техніку та обладнання для монтування сцени не пропускають на територію музею. Пояснити причини такого рішення керівництво музею не може й посилається на пряму усну заборону Міністерства культури», – наголосила Хонда.

Вона також додала, що жодних документів, які б підтверджували це рішення Міністерства культури, у керівництва музею немає.

Заступниця голова КМДА зазначила, що мова, фактично, йде про спробу зриву проведення щорічного заходу.

Раніше керівництво Київської міськдержадміністрації вже звинувачувало Міністерство культури у свідомому затягуванні питання щодо занесення 64 об’єктів культурної спадщини столиці до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, через що деякі з них опинилися під загрозою знищення.

До слова, у січні 2021 року міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко остаточно заблокував передачу Гостиного двору з державної власності у комунальну власність Києва.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з тим, аби уряд невідкладно ухвалив рішення про передачу Гостиного двору громаді столиці.