Сенат оприлюднив третю частину доповіді про втручання Росії у вибори в США



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У доповіді наголошується, що американський уряд не був готовий протистояти діям РФ

У документі Росію звинувачують у спробах вплинути на виборчий процес у США

Спеціальний комітет з розвідки Сенату Конгресу США опублікував третю частину доповіді, яка була підготовлена після розслідування обставин можливого іноземного втручання в хід виборів президента Сполучених Штатів у 2016 році.

Текст доповіді виклали на сайті комітету.

У документі Росію звинувачують у спробах вплинути на виборчий процес у США.

У доповіді наголошується, що американський уряд не був готовий протистояти діям РФ. Сенатори вважають, що американська влада не хотіла відкрито повідомляти про іноземне втручання, оскільки боялася підірвати довіру до інституту виборів у США.

У документі також стверджується, що Сполучені Штати попереджали Росію про те, що втручання неприпустимо.

За словами сенаторів, «тепер стало зрозуміло, що, принаймні, деякі аспекти діяльності Росії тривали і восени 2016 року, а також після виборів».

Спецкомітет також порадив виконавчій владі США «бути готовою до нових атак на вибори в США в умовах вкрай політизованої атмосфери, будь то з боку Росії або кого-небудь іншого».

Нагадаємо, напередодні директор ФБР заявив у Конгресі, що Росія продовжує спроби втручання у вибори в США.