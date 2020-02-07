  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Сенат оприлюднив третю частину доповіді про втручання Росії у вибори в США

    • Розсилка
    У доповіді наголошується, що американський уряд не був готовий протистояти діям РФ - Сенат оприлюднив третю частину доповіді про втручання Росії у вибори в США
    У доповіді наголошується, що американський уряд не був готовий протистояти діям РФ

    У документі Росію звинувачують у спробах вплинути на виборчий процес у США

    Спеціальний комітет з розвідки Сенату Конгресу США опублікував третю частину доповіді, яка була підготовлена після розслідування обставин можливого іноземного втручання в хід виборів президента Сполучених Штатів у 2016 році.

    Текст доповіді виклали на сайті комітету.

    У документі Росію звинувачують у спробах вплинути на виборчий процес у США.

    У доповіді наголошується, що американський уряд не був готовий протистояти діям РФ. Сенатори вважають, що американська влада не хотіла відкрито повідомляти про іноземне втручання, оскільки боялася підірвати довіру до інституту виборів у США.

    У документі також стверджується, що Сполучені Штати попереджали Росію про те, що втручання неприпустимо. 

    За словами сенаторів, «тепер стало зрозуміло, що, принаймні, деякі аспекти діяльності Росії тривали і восени 2016 року, а також після виборів».

    Спецкомітет також порадив виконавчій владі США «бути готовою до нових атак на вибори в США в умовах вкрай політизованої атмосфери, будь то з боку Росії або кого-небудь іншого».

    Нагадаємо, напередодні директор ФБР заявив у Конгресі, що Росія продовжує спроби втручання у вибори в США.

    Росія США вибори політика вибори у США розслідування Сенат США влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ