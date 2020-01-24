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    Вибори президента США: Сорос звинуватив Facebook у змові з Трампом

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    <p>На думку Джорджа Сороса, Facebook буде співпрацювати з Білим домом, щоб переобрати Трампа</p> - Вибори президента США: Сорос звинуватив Facebook у змові з Трампом

    На думку Джорджа Сороса, Facebook буде співпрацювати з Білим домом, щоб переобрати Трампа

    «Я думаю, що між Трампом і Facebook діє щось на зразок неформальній взаємодопомоги або угоди», - заявив Сорос

    Американський фінансист Джордж Сорос вважає, що між компанією Facebook і президентом США Дональдом Трампом існує якась угода, в рамках якого компанія допомагає Трампу в президентській передвиборній гонці.

    Про це Сорос заявив у четвер, виступаючи на полях міжнародного економічного форуму в Давосі, пише Bloomberg.

    «Я думаю, що між Трампом і Facebook діє щось на зразок неформальній взаємодопомоги або угоди. Facebook буде співпрацювати (з Білим домом), щоб переобрати Трампа, а Трамп буде захищати Facebook», - заявив Сорос.

    В ході виступу він також звинуватив Трампа в нехтуванні інтересами США в угоду власним.

    Раніше Сорос неодноразово критикував Facebook і Google, оскільки ці компанії, на його думку, монополізували ринок, перешкоджаючи інноваціям та створюючи залежність від своїх сервісів.

    У лютому 2016 року телекомпанія CNN повідомила, що Сорос пожертвував $ 6 млн на президентську кампанію кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон, суперниці республіканця Дональда Трампа.

    Після перемоги останнього на виборах 2016 року Сорос назвав його прихильником диктатури і перетворення США в мафіозну державу.

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