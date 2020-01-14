Російські хакери зламали сайти Burisma у пошуках компромату на Байдена, - ЗМІ



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ГРУ вдалося зламати сервери Burisma Holdings і декількох дочірніх компаній і партнерів

Російські військові шпигуни зламали українську газову компанію Burisma, яка лежить в основі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з даними видання, в листопаді минулого року ГРУ розпочало кібер-фішингову кампанію проти Burisma Holdings, щоб через облікові дані електронної пошти співробітників проникнути на один з серверів компанії. Відзначається, що в цей же час в США стартувала справа про імпічмент Трампа.

За словами генерального директора Area 1 Security Орена Фальковіца, ГРУ вдалося зламати сервери Burisma Holdings і декількох дочірніх компаній і партнерів. При цьому він додав, що невідомо, до якого саме сервера російським шпигунам вдалося отримати доступ.

Експерти з безпеки розповіли New York Times, що висновки хакерів, а також те, що вони шукали, залишаються незрозумілими, але час вказує на те, що вони «могли шукати такого ж роду потенційно незручну інформацію про сім’ю Байдена, яку шукав Трамп, коли він попросив Зеленського почати розслідування», — йдеться у повідомленні.

Хакери були пов’язані з підрозділом військової розвідки ГРУ та використовували фішингові електронні листи, щоб націлити імена користувачів та паролі у аналогії з тим, як був зламаний Демократичний національний комітет (ДНК) у 2016 році. За даними видання, хакери встановлювали макети дочірніх компаній Burisma та відправляли електронні листи співробітникам компанії, призначені для того, щоб виглядати, як внутрішні комунікації.

Хакери успішно захистили облікові дані деяких співробітників та успішно проникли на один з серверів компанії, повідомила каліфорнійська охоронна компанія Area-1, яка вперше помітила діяльність хакерів.

«Час проведення російської кампанії відображає зломи ГРУ, які ми бачили в 2016 році проти Демократичного національного комітету та (голови кампанії Хілларі Клінтон) Джона Подеста», — сказав співзасновник Area-1 Орен Фалковіц. - «В черговий раз вони крадуть облікові дані по електронній пошті, в чому ми можемо тільки припускати повторне втручання Росії в останні вибори».

У США розгорівся скандал після того, як анонімний інформатор заявив про тиск президента США Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського з метою схилити українську владу до розслідування щодо Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу. Джо Байден балотується в президенти США в 2020 році і є головним конкурентом Трампа.

Як відомо, Палата представників Конгресу США планує цього тижня передати в Сенат статті про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, ексрадник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Джон Болтон погодився свідчити в Сенаті у справі імпічменту.

Як повідомлялося, лідер більшості сенату Мітч Макконнелл заявив 8 січня, що в Сенаті є достатньо голосів республіканців, щоб розпочати судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа без підтримки демократів, які вимагають залучення нових свідків.